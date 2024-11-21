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    Орлов заявил, что игроки «Зенита» предали своего тренера

    Комментатор Геннадий Орлов вспомнил, как разрушилась чемпионская команда «Зенита» после титула 1984 года.

    • Сегодня со дня завоевания «Зенитом» 1-го чемпионства исполняется 40 лет.
    • Затем «Зенит» 10 раз выиграл чемпионат России.
    • Сейчас у «Зенита» самый дорогой состав в России.

    «У Паши Садырина были оппоненты в спорткомитете, и они взяли линию на смену тренера. При мне завотделом пропаганды обкома партии увещевала Садырина: «Павел Фeдорович, если у вас в команде разногласия, так избавьтесь от них и набирайте новых». На что он ответил: «Я так не могу, они же все мои».

    А игроки написали против него письмо. Мягко говоря, потихоньку предали его. Как минимум половина потом признала, что они были неправы. Так команда и развалилась. Каждый из них на своей позиции играл очень неплохо, но додержать эту команду они не сумели. И больше в Союзе она не поднялась», – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.11.2024 12:59
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1732187874
    После титула 1984 г. Зенит выпустил сумки с надписью Зенит - чемпион, которые очень быстро оказались у питерских б.о.мжей, они повсюду появлялись в этими сумками, каждый б.о.мж носил Зенит чемпион, и отсюда пошло погоняло Зенита - б.о.мжи.
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    andr45
    1732189842
    Для пи...ерских это типично)
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