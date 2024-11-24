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    • Бубнов высказался о крупной победе «Спартака» над «Локомотивом»

    Бубнов высказался о крупной победе «Спартака» над «Локомотивом»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» со счетом 5:2.

    «В крупных поражениях «Локомотива» можно проследить определeнные закономерности. В матче с «Краснодаром» также грубо ошибался Лантратов. Просто детские ошибки, грубейшие, такие допускать нельзя.

    Первый пропущенный мяч всe сломал. Дурацкий гол. Для чего этими глупостями возле ворот заниматься? Выбил бы сразу вратарь, и не было бы головной боли. Запретите заниматься этой ерундой. Если завтра весь мир пойдeт головой о стену биться, наши тренеры тоже пойдут? Ну зачем нашим игрокам это?

    Задумка Галактионова по выбору состава и схемы на игру была в целом верной. Главный тренер красно-зелeных поставил двух опорных полузащитников, которые должны были перекрыть Барко. Двое центральных защитников отрядили на нейтрализацию Угальде. Самошников и Тикнизян должны были перекрывать скоростные фланги красно-белых.

    Задумка с выходом Пиняева во втором тайме также была правильной. Но всe это не сработало из-за грубых ошибок обороны.

    Любой молодой игрок склонен к перепадам в игре. Вот и в этой встрече Батраков совершенно был незаметен. Алексей ещe не готов физически в силу возраста показывать высокий класс в каждой встрече. Ему не хватает и игрового опыта.

    Сейчас к молодому полузащитнику приковано большое внимание соперников, и совершать результативные действия становится всe тяжелее. Это уже не первая игра, где он совершенно незаметен. Но не стоит критиковать игрока. Ему нужно спокойно дать развиться в хорошего футболиста.

    Есть за что покритиковать и «Спартак» в этом матче. При счeте 3:0 команда позволила соперникам сократить отставание до минимума. Железнодорожники могли совершить невероятный камбэк. Сложилось впечатление, что красно-белые просто запаниковали. Сколько выходов один на один не реализовали? Просто кошмар!

    Я давно не помню, чтобы столько таких моментов создавали и не забивали спартаковцы. Там вообще разгром мог быть.

    Отдельно стоит отметить Угальде. «Спартак» брал его из-за умения играть в штрафной площади, несмотря на небольшие габариты. В этом матче форвард во всей красе показал, что умеет делать всe.

    Важно понимать также, в каком матче он сделал покер. Это не аутсайдеры какие-то. Теперь у него может появиться большая уверенность в себе.

    За чемпионство «Спартак» бороться не будет, у того же «Зенита» гораздо более стабильная игра. Но за место в тройке «красно-белым» реально зацепиться с такой игрой. Многое будет зависеть от работы коллектива на трансферном рынке во время зимней паузы.

    Нужны качественные усиления. Также большое значение имеет и игра следующего тура против «Краснодара» на выезде. Весной может быть очень весело», – написал Бубнов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии (4)
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    шахта Заполярная
    1732438136
    Да оставьте вы все Спартак в покое, после каждой игры, будет, не будет Спартак чемпионом. поддостали уже. Пока в руководстве одни питорские, любому клубу будет сложно их обойти.
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    Номэд
    1732444066
    Указание милляра своим подопечным из рпл, экс, кдк и судейского корпуса - обеспечить к перерыву первое место вшивой бом.жарне и притормозить краснодар, что пока с успехом выполняется.
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    andr45
    1732446139
    А общем это не «Спартак» выиграл, а Лохмота проиграла))) Эх Бубнов, Бубнов( До чего же нищета доводит( PS «Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда» СТАЛИН
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    andr45
    1732446279
    «В этой встрече Батраков совершенно был незаметен. Алексей ещe не готов физически в силу возраста показывать высокий класс в каждой встрече.» То есть это не ненавидимый всеми щелкоперами-дилетантами Умяров, полностью выключил «гениального» Батракова из игры, доведя его до истерики))) Это просто «гений» устал)))
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