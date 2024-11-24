Бубнов высказался о крупной победе «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» со счетом 5:2.

«В крупных поражениях «Локомотива» можно проследить определeнные закономерности. В матче с «Краснодаром» также грубо ошибался Лантратов. Просто детские ошибки, грубейшие, такие допускать нельзя.

Первый пропущенный мяч всe сломал. Дурацкий гол. Для чего этими глупостями возле ворот заниматься? Выбил бы сразу вратарь, и не было бы головной боли. Запретите заниматься этой ерундой. Если завтра весь мир пойдeт головой о стену биться, наши тренеры тоже пойдут? Ну зачем нашим игрокам это?

Задумка Галактионова по выбору состава и схемы на игру была в целом верной. Главный тренер красно-зелeных поставил двух опорных полузащитников, которые должны были перекрыть Барко. Двое центральных защитников отрядили на нейтрализацию Угальде. Самошников и Тикнизян должны были перекрывать скоростные фланги красно-белых.

Задумка с выходом Пиняева во втором тайме также была правильной. Но всe это не сработало из-за грубых ошибок обороны.

Любой молодой игрок склонен к перепадам в игре. Вот и в этой встрече Батраков совершенно был незаметен. Алексей ещe не готов физически в силу возраста показывать высокий класс в каждой встрече. Ему не хватает и игрового опыта.

Сейчас к молодому полузащитнику приковано большое внимание соперников, и совершать результативные действия становится всe тяжелее. Это уже не первая игра, где он совершенно незаметен. Но не стоит критиковать игрока. Ему нужно спокойно дать развиться в хорошего футболиста.

Есть за что покритиковать и «Спартак» в этом матче. При счeте 3:0 команда позволила соперникам сократить отставание до минимума. Железнодорожники могли совершить невероятный камбэк. Сложилось впечатление, что красно-белые просто запаниковали. Сколько выходов один на один не реализовали? Просто кошмар!

Я давно не помню, чтобы столько таких моментов создавали и не забивали спартаковцы. Там вообще разгром мог быть.

Отдельно стоит отметить Угальде. «Спартак» брал его из-за умения играть в штрафной площади, несмотря на небольшие габариты. В этом матче форвард во всей красе показал, что умеет делать всe.

Важно понимать также, в каком матче он сделал покер. Это не аутсайдеры какие-то. Теперь у него может появиться большая уверенность в себе.

За чемпионство «Спартак» бороться не будет, у того же «Зенита» гораздо более стабильная игра. Но за место в тройке «красно-белым» реально зацепиться с такой игрой. Многое будет зависеть от работы коллектива на трансферном рынке во время зимней паузы.

Нужны качественные усиления. Также большое значение имеет и игра следующего тура против «Краснодара» на выезде. Весной может быть очень весело», – написал Бубнов.

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