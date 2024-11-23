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    • «Сокол» – «Торпедо»: прогноз на матч 20 тура Первой лиги, 24 ноября

    «Сокол» – «Торпедо»: прогноз на матч 20 тура Первой лиги, 24 ноября

    В воскресенье, 24 ноября, в 20-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Торпедо». Матч пройдет в Саратове, начало – в 13:00 (мск).

    «Сокол»

    Команда, которую 20 ноября возглавил Алексей Стукалов, занимает 16-е место в Первой лиге, набрав 19 очков. «Сокол» добыл 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 10:23.

    Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

    • 16.11.24 «Уфа» – «Сокол» – 2:0;
    • 09.11.24 КАМАЗ – «Сокол» – 3:1;
    • 02.11.24 «Сокол» – «Арсенал» – 1:0.

    «Торпедо»

    «Торпедо» набрало 37 очков и занимает 2-е место. Подопечные Олега Кононова добыли 9 побед и 10 раз сыграли вничью, разница мячей – 36:15.

    Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

    Очные встречи

    • 12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» – 5:0 Первая лига;
    • 14.04.23 «Сокол» – «Торпедо» – 0:2 Первая лига;
    • 05.08.23 «Торпедо» – «Сокол» – 0:1 Первая лига;
    • 10.11.18 «Торпедо» – «Сокол» – 1:1 Вторая лига;
    • 17.08.18 «Сокол» – «Торпедо» – 0:2 Вторая лига.

    Прогноз на матч «Сокол» – «Торпедо»

    В первом матче под руководством нового тренера команды часто испытывают эмоциональный подъем и выдают отличные результаты. Прогноз – 1Х с коэффициентом 2.12.

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    Источник: «Бомбардир»

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