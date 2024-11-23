В воскресенье, 24 ноября, в 20-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Торпедо». Матч пройдет в Саратове, начало – в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда, которую 20 ноября возглавил Алексей Стукалов, занимает 16-е место в Первой лиге, набрав 19 очков. «Сокол» добыл 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 10:23.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

«Торпедо»

«Торпедо» набрало 37 очков и занимает 2-е место. Подопечные Олега Кононова добыли 9 побед и 10 раз сыграли вничью, разница мячей – 36:15.

Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

Очные встречи

12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» – 5:0 Первая лига;

14.04.23 «Сокол» – «Торпедо» – 0:2 Первая лига;

05.08.23 «Торпедо» – «Сокол» – 0:1 Первая лига;

10.11.18 «Торпедо» – «Сокол» – 1:1 Вторая лига;

17.08.18 «Сокол» – «Торпедо» – 0:2 Вторая лига.

Прогноз на матч «Сокол» – «Торпедо»

В первом матче под руководством нового тренера команды часто испытывают эмоциональный подъем и выдают отличные результаты. Прогноз – 1Х с коэффициентом 2.12.

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