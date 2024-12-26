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    • Аршавин заявил о готовности «Зенита» продавать игроков в «Спартак»

    Аршавин заявил о готовности «Зенита» продавать игроков в «Спартак»

    У «Зенита» нет запретов на продажу игроков прямым конкурентам. Об этом рассказал функционер клуба Андрей Аршавин.

    – Некоторые ваши игроки уходили из «Зенита-м» сразу в РПЛ или в ФНЛ. Есть ли кандидаты на уход уже этой зимой?

    – Недавно общался с Алексеем Зининым, спортивным директором «Родины». Он заинтересован в наших футболистах. Но мы не готовы отдавать их задeшево. Сейчас один из игроков уйдeт за плеядой Козловых, Никифоровых, Барановских. Считаю, что он точно потянет ФНЛ. Это хороший кейс для нас. Продавать мы готовы всем. Да и прямым конкурентам: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву».

    – Но это же «Зенит».

    – Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для «Зенита» в будущем или нет, мы сейчас не узнаем.

    • Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».
    • Он занимается вертикалью клуба.
    • «Зенит» – чемпион России последних 6 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии (2)
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    Arvlad
    1735206395
    "Продавать игроков в «Спартак»"? А про упомянутых Динамо, Локомотиве и остальных автор "забыл"
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    Цугундeр
    1735207490
    За десятку.Но-оптом.(
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