Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Шинник» вернул 68-летнего тренера, с которым выступал в еврокубках

    «Шинник» вернул 68-летнего тренера, с которым выступал в еврокубках

    «Шинник» уволил Дмитрия Черышева с поста главного тренера. На должность вернулся 68-летний Александр Побегалов.

    «Новым наставником «Шинника» станет Александр Михайлович Побегалов. В особых представлениях он не нуждается. Легенда ярославского футбола, Александр Михайлович отлично знаком специалистам и болельщикам.

    Уроженец Ярославля, большую часть своей карьеры он посвятил «Шиннику», прошел путь от детского тренера до главного тренера основной команды. 13 лет отработал в качестве наставника «Шинника». При нем команда провела наибольшее количество сезонов и матчей. Последнее время Александр Михайлович был спортивным координатором клуба. И сейчас мы вновь говорим ему: «Добро пожаловать в команду!» – написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    • Побегалов возглавлял «Шинник» в 2000-2004, 2010-2011, 2013-2020 годах.
    • В 1992-2000 годах Александр Михайлович входил в тренерский штаб – в этот период ярославцы выходили в еврокубки.
    • С 2023 года он был спортивным координатором клуба.

    Новости по теме
    Григорий Иванов определил зло российского футбола 3
    Шатов объяснил уход Юсупова из «Урала» спустя несколько месяцев
    «Балтика» подписала Зеедорфа 4
    Источник: телеграм-канал Михаила Евраева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2024 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vladik12
    1734445080
    Ярославская легенда.
    Ответить
    Интерес
    1734448629
    Мечутся каждый год.Руководство менять надо,но не под силу.
    Ответить
    zigbert
    1734463399
    А что поделаешь если другие не приживаются. Для Шинника лучше и не найдёшь.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 