«Шинник» вернул 68-летнего тренера, с которым выступал в еврокубках

«Шинник» уволил Дмитрия Черышева с поста главного тренера. На должность вернулся 68-летний Александр Побегалов.

«Новым наставником «Шинника» станет Александр Михайлович Побегалов. В особых представлениях он не нуждается. Легенда ярославского футбола, Александр Михайлович отлично знаком специалистам и болельщикам.

Уроженец Ярославля, большую часть своей карьеры он посвятил «Шиннику», прошел путь от детского тренера до главного тренера основной команды. 13 лет отработал в качестве наставника «Шинника». При нем команда провела наибольшее количество сезонов и матчей. Последнее время Александр Михайлович был спортивным координатором клуба. И сейчас мы вновь говорим ему: «Добро пожаловать в команду!» – написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.