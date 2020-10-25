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Александр Побегалов
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20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
3
19:23
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1
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20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
3
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
3
19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
3
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
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МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
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17:22
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Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
2
17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
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16:59
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«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
2
16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
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16:27
Азмун определился, сыграет ли он против сборной России
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
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16:10
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«Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ»
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Александр Побегалов
Тренер
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Фамилия
Побегалов
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апреля 1956
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. ФНЛ 2019/2020
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Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Шинник
3
1
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
26.08.2020
Торпедо
1 : 2
Шинник
01.10.2020
Знамя
3 : 0
Шинник
21.10.2020
Шинник
1(3) : 1(4)
Ахмат
25 октября 2020
09:10
Видео
Тренер «Шинника» Побегалов подал в отставку. С перерывами он работает в клубе с 1992 года
16 июня 2020
15:24
Экс-форвард «Спартака» Давыдов проходит просмотр в «Шиннике»
6
25 сентября 2018
17:17
Побегалов продолжит тренировать «Шинник», несмотря на то что вчера подал в отставку
24 сентября 2018
19:19
Главный тренер «Шинника» Побегалов подал в отставку
22 августа 2018
23:08
Побегалов – о вылете из Кубка от «Торпедо»: «Торпедовцы висели у нас на заднице»
4
20 марта 2018
20:28
Тренер «Шинника»: «Из-за системы «осень-весна» клубы ФНЛ не развиваются, а ПФЛ вообще загибается»
6
27 февраля 2018
20:42
Тренер «Шинника»: «В перерыве призвал подопечных добавить к мозгам и яйцам немного умений»
23 июля 2017
13:16
Побегалов – после победы в ФНЛ: «Против «Шинника» выходят не люди с пивзавода»
3
18 мая 2017
14:07
«Шинник» продлил контракт с Побегаловым
1
2 апреля 2017
10:11
Побегалов: «Шиннику» нужно было «отмазаться» за 0:3 в Химках»
3
23 декабря 2016
17:37
Побегалов: «Из-за долгов «Шинник» живет от месяца к месяцу»
2
24 августа 2016
01:40
Побегалов: «Шесть лет назад отказался возглавить «Краснодар». Совершил большую ошибку»
4
7 августа 2016
13:01
«Шинник» вернет деньги болельщикам, которые оплатили команде авиабилеты
3
11 июня 2016
14:02
Фото
Главный тренер «Шинника» сделал тату с символикой ярославского клуба
4
24 августа 2015
00:17
Побегалов: «Если судить по тому, что выиграли, то наш план частично удался»
1
19.09.2016 10:00
Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛ
Из-за выборов в Госдуму пропустило матч «Динамо», но и без москвичей уик-энд получился сверхнасыщенным. Об отчаянии детишек Владивостока, умышленном безволии игроков «Кубани», еле спасшемся «Зените-2» и волшебнике из Хабаровска – в обзоре 13-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
8
15.08.2016 16:30
Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛ
О готовности болельщиков «Кубани» вызвать игрокам проституток, гневе наставника «Тюмени» Ивченко, выездных мучениях «Динамо» и двух самых «русских» городах – в обзоре седьмого тура ФНЛ от «Бомбардира».
1
30.05.2016 14:00
Мускулистый «Газовик», сражение «Зенита-2» и «Спартака-2» и другие перипетии прошедшего сезона ФНЛ
В завершившемся чемпионате было на что посмотреть: от восхождения «Газовика» на олимп до погружения «Торпедо» вместе с Карпиным в ПФЛ. Подводя итоги, «Бомбардир» выделяет главные сражения сезона.
12.05.2016 14:02
«Газовик», «Спартак-2» и другие хедлайнеры ФНЛ нынешнего сезона
Сезон в ФНЛ подходит к завершению: для кого-то с брызгами шампанского, а для кого-то с дырами в бюджете. «Бомбардир» выделяет тех, кто не давал нам скучать все это время.
5
12.03.2016 10:00
Футбол в валенках, бегство игроков и еще три сюжета о том, как ФНЛ провела зиму
Первая лига возобновила сезон. «Бомбардир» выделяет пятерку главных историй, которые приключились с клубами ФНЛ на зимних каникулах.
5
16.09.2016 12:45
Идет бычок, качается. Что не так с «Краснодаром»
В третьем сезоне от «Краснодара» ждут участия в чемпионской гонке и прорыва в Лиге Европы. А их нет. Уход Олега Кононова, сохранявшего пост в более сложных ситуациях, добавляет вопросов. Что же происходит, задается вопросом блог «Vanity Fair».
14
26.01.2016 17:00
«Повторить судьбу «Ротора» может не только «Шинник». Еще один русский клуб умирает
Очередной российский клуб может исчезнуть. О помощи кричат болельщики «Шинника», недавно игравшего в Премьер-лиге. Главный тренер ярославцев Александр Побегалов рассказал «Бомбардиру», почему бегут футболисты и как занять 10 место, когда нет денег.
5
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