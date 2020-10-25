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    Александр Побегалов

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Побегалов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 апреля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шинник 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.08.2020 Торпедо 1 : 2 Шинник
    01.10.2020 Знамя 3 : 0 Шинник
    21.10.2020 Шинник 1(3) : 1(4) Ахмат
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