«Шинник» вернет деньги болельщикам, которые оплатили команде авиабилеты

Руководство «Шинника» вернет деньги болельщикам, которые оплатили команде авиабилеты до Хабаровска, где 21 августа ярославцы проведут матч 9-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровска». Об этом заявил главный тренер клуба Александр Побегалов.

«Насколько я знаю, были сложности с оплатой билетов, и наши добрые люди, я их знаю лично, помогли в этой ситуации. Как я понимаю, это займ. Как только клуб получит какие-то деньги, он обязательно их вернет болельщикам, было бы не совсем правильно пользоваться их добротой», – сказал Побегалов.