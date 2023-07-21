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    «Шинник» вернул тренера, с которым выступал в еврокубках

    Тренер Александр Побегалов вернулся в систему ярославского «Шинника». Он назначен на должность спортивного координатора. Уроженец Ярославля будет отвечать за клубную вертикаль.

    67-летний Побегалов был без работы три года – в 2020 году он покинул пост главного тренера «Шинника».

    • Побегалов входил в тренерский штаб «Шинника» с 1992 по 2000 год – при нем команда выходила в еврокубки.
    • Затем он был главным тренером клуба в РПЛ и Первой лиге.
    • Сейчас пост главного тренера «Шинника» занимает экс-игрок команды Дмитрий Хомуха.

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    Источник: телеграм-канал «Шинника»

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