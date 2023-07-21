«Шинник» вернул тренера, с которым выступал в еврокубках

Тренер Александр Побегалов вернулся в систему ярославского «Шинника». Он назначен на должность спортивного координатора. Уроженец Ярославля будет отвечать за клубную вертикаль.

67-летний Побегалов был без работы три года – в 2020 году он покинул пост главного тренера «Шинника».