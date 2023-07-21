«Шинник» вернул тренера, с которым выступал в еврокубках

Тренер Александр Побегалов вернулся в систему ярославского «Шинника». Он назначен на должность спортивного координатора. Уроженец Ярославля будет отвечать за клубную вертикаль.
67-летний Побегалов был без работы три года – в 2020 году он покинул пост главного тренера «Шинника».
- Побегалов входил в тренерский штаб «Шинника» с 1992 по 2000 год – при нем команда выходила в еврокубки.
- Затем он был главным тренером клуба в РПЛ и Первой лиге.
- Сейчас пост главного тренера «Шинника» занимает экс-игрок команды Дмитрий Хомуха.
Источник: телеграм-канал «Шинника»