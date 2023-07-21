Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шинник» вернул тренера, с которым выступал в еврокубках

21 июля 2023, 09:18
3

Тренер Александр Побегалов вернулся в систему ярославского «Шинника». Он назначен на должность спортивного координатора. Уроженец Ярославля будет отвечать за клубную вертикаль.

67-летний Побегалов был без работы три года – в 2020 году он покинул пост главного тренера «Шинника».

  • Побегалов входил в тренерский штаб «Шинника» с 1992 по 2000 год – при нем команда выходила в еврокубки.
  • Затем он был главным тренером клуба в РПЛ и Первой лиге.
  • Сейчас пост главного тренера «Шинника» занимает экс-игрок команды Дмитрий Хомуха.

Еще по теме:
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Клуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
Источник: телеграм-канал «Шинника»
Россия. Первая лига Шинник Побегалов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SuperNils
1689927815
Ну всё, теперь ЛЧ возьмут.
Ответить
zigbert
1689943421
Знаковая фигура для Шинника.
Ответить
Ziklop
1689950550
свадебным генералом на фарт вернули. координатор шикарная должность!
Ответить
Главные новости
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
1
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
3
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
6
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
2
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
08:37
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
Вчера, 20:10
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
Вчера, 19:56
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
Вчера, 12:29
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+