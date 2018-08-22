Побегалов – о вылете из Кубка от «Торпедо»: «Торпедовцы висели у нас на заднице»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал исход матча 1/32 Кубка России против московского «Торпедо» (0:2). Специалист отметил неуступчивость москвичей.
«Настоящий кубковый матч по антуражу. Активно болеющие трибуны, хорошее поле, Соперник – лидер второго дивизиона сыграл по-хозяйски – висел на спине, на ногах, на заднице.
Ничего не дали сделать в плане своей игры. Мы позволили забить два мяча, отсюда такой результат», – сказал Побегалов.
Москвичей тренирует экс-игрок сборной России Игорь Колыванов.
Источник: «Спорт-Экспресс»