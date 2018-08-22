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    Побегалов – о вылете из Кубка от «Торпедо»: «Торпедовцы висели у нас на заднице»

    Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал исход матча 1/32 Кубка России против московского «Торпедо» (0:2). Специалист отметил неуступчивость москвичей.

    «Настоящий кубковый матч по антуражу. Активно болеющие трибуны, хорошее поле, Соперник – лидер второго дивизиона сыграл по-хозяйски – висел на спине, на ногах, на заднице.

    Ничего не дали сделать в плане своей игры. Мы позволили забить два мяча, отсюда такой результат», – сказал Побегалов.

    Москвичей тренирует экс-игрок сборной России Игорь Колыванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 23:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:21

      Славный клуб. Трудно будет возродить его величие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 августа 2018, 15:13

      Команда Стрельцова должна играть в РПЛ,ждём возрождения!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 05:04

      Может Торпедо возродится по настоящему.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 22 августа 2018, 23:51

      Поздравления Торпедо!

      4
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