Побегалов – о вылете из Кубка от «Торпедо»: «Торпедовцы висели у нас на заднице»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал исход матча 1/32 Кубка России против московского «Торпедо» (0:2). Специалист отметил неуступчивость москвичей.

«Настоящий кубковый матч по антуражу. Активно болеющие трибуны, хорошее поле, Соперник – лидер второго дивизиона сыграл по-хозяйски – висел на спине, на ногах, на заднице.

Ничего не дали сделать в плане своей игры. Мы позволили забить два мяча, отсюда такой результат», – сказал Побегалов.

Москвичей тренирует экс-игрок сборной России Игорь Колыванов.