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    Побегалов: «Шиннику» нужно было «отмазаться» за 0:3 в Химках»

    Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал матч с «Сибирью» в 29-м туре ФНЛ. Клуб из Ярославля во встрече одержал уверенную победу, забив три безответных мяча.

    «На установке мы говорили о том, что нам нужно «отмазаться» за бездарные 0:3 в Химках. Можно сказать, что ребята это и сделали. «Сибирь» играла в симпатичный футбол, а «Шинник» имел моменты и забивал.

    Мы учитывали, что соперник потерял двух основных центральных защитников, готовились конкретно к этому матчу, и многое сегодня получилось. 6-7 голевых моментов, кроме забитых мячей, еще было. Не получилось только более уверенно контролировать мяч при счете в нашу пользу», – заявил Побегалов.

    «Шинник» после 29 туров в первенстве ФНЛ занимает четвертое место.

    Источник: ФНЛ

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    02.04.2017 10:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 апреля 2017, 15:03

      Давай,давай..
      немного осталось..
      опять фаворитов потопчем.

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 2 апреля 2017, 12:23

      Вперед Шинник!

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 апреля 2017, 11:04

      у нас и в рфпл больше половины играют так как будто просто отмазаться надо от всех... от болельщиков и т.д...

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