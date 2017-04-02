Побегалов: «Шиннику» нужно было «отмазаться» за 0:3 в Химках»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал матч с «Сибирью» в 29-м туре ФНЛ. Клуб из Ярославля во встрече одержал уверенную победу, забив три безответных мяча.

«На установке мы говорили о том, что нам нужно «отмазаться» за бездарные 0:3 в Химках. Можно сказать, что ребята это и сделали. «Сибирь» играла в симпатичный футбол, а «Шинник» имел моменты и забивал.

Мы учитывали, что соперник потерял двух основных центральных защитников, готовились конкретно к этому матчу, и многое сегодня получилось. 6-7 голевых моментов, кроме забитых мячей, еще было. Не получилось только более уверенно контролировать мяч при счете в нашу пользу», – заявил Побегалов.

«Шинник» после 29 туров в первенстве ФНЛ занимает четвертое место.