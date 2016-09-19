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Александр Побегалов
Александр Побегалов - материалы
Шинник
Россия
8 апреля 1956 (68)
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Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛ
Из-за выборов в Госдуму пропустило матч «Динамо», но и без москвичей уик-энд получился сверхнасыщенным. Об отчаянии детишек Владивостока, умышленном безволии игроков «Кубани», еле спасшемся «Зените-2» и волшебнике из Хабаровска – в обзоре 13-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
19.09.2016 10:00
8
Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛ
О готовности болельщиков «Кубани» вызвать игрокам проституток, гневе наставника «Тюмени» Ивченко, выездных мучениях «Динамо» и двух самых «русских» городах – в обзоре седьмого тура ФНЛ от «Бомбардира».
15.08.2016 16:30
1
Мускулистый «Газовик», сражение «Зенита-2» и «Спартака-2» и другие перипетии прошедшего сезона ФНЛ
В завершившемся чемпионате было на что посмотреть: от восхождения «Газовика» на олимп до погружения «Торпедо» вместе с Карпиным в ПФЛ. Подводя итоги, «Бомбардир» выделяет главные сражения сезона.
30.05.2016 14:00
«Газовик», «Спартак-2» и другие хедлайнеры ФНЛ нынешнего сезона
Сезон в ФНЛ подходит к завершению: для кого-то с брызгами шампанского, а для кого-то с дырами в бюджете. «Бомбардир» выделяет тех, кто не давал нам скучать все это время.
12.05.2016 14:02
5
Футбол в валенках, бегство игроков и еще три сюжета о том, как ФНЛ провела зиму
Первая лига возобновила сезон. «Бомбардир» выделяет пятерку главных историй, которые приключились с клубами ФНЛ на зимних каникулах.
12.03.2016 10:00
5
Главные новости
Реакция жены Сафонова на чемпионство Матвея
09:21
2
Видео
Смирнов назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»
08:50
Сафонов прокомментировал чемпионство с «ПСЖ»
08:35
Неутешительный для «Спартака» прогноз Бубнова на матч с «Ростовом»
08:05
4
«Зенит» отстает от 1-го места, чемпионство Сафонова, гол Соболева, уход Мюллера из «Баварии», поражение «Реала» и другие новости
00:50
Соболев прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
00:35
2
Семак прокомментировал рекорд Овечкина
00:25
Сафонов – 1-й за 15 лет российский чемпион в европейской топ-лиге
00:05
1
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), отрыв от «Реала» – 4 очка
Вчера, 23:54
1
Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая»
Вчера, 23:35
2
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