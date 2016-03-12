Футбол в валенках, бегство игроков и еще три сюжета о том, как ФНЛ провела зиму

Увольнение с пометкой «невыразительная игра на Кубке ФНЛ»

Виктор Булатов – первый футболист, который становился чемпионом в трех профессиональных лигах России. Он же – единственный, кто менял большой футбол на мини, а потом возвращался обратно. Прошлыми достижениями Булатов вправе гордиться, а вот увольнением из тульского «Арсенала» – нет. После ухода на повышение Дмитрия Аленичева в «Спартак» новый артиллерист «пушкарей» трудился усердно, однако тема его отстранения от работы муссировалась еще с сентября. Мол, не выжимает тренер из имеющихся кадровых ресурсов фреш, как было при Аленичеве.

Время и повод для расставания боссы туляков нашли престранные. Вернувшийся после отпуска «Арсенал», к тому же оставшийся без лидеров, всего лишь неудачно выступил на Кубке ФНЛ – 13-е место из 16 команд. Репрессии не заставили себя ждать. «Пытался узнать о причинах увольнения, но кроме фразы «невыразительная игра на Кубке ФНЛ» ничего не услышал», – цитирует Булатова «Советский Спорт». Теперь возвращать «Арсенал» в Премьер-лигу станет Сергей Павлов.

«Газовик» разминается перед выходом в РФПЛ

Сомнения в том, что в следующем сезоне РФПЛ благодаря «Газовику» расширит географию, едва остаются: отставание от идущей на втором месте «Томи» составляет семь очков, от бронзового «Арсенала» – аж 13. Прощаясь с ФНЛ, оренбуржцы прихватили с собой пятый по счету Кубок лиги, подтвердив статус главной звезды. Причем это первое полноценное участие «Газовика» в подобных турнирах.

В прошлом году Оренбург делегировал туда резервный состав, сосредоточившись на подготовке к Кубку России. Не зря: в 1/4 финала «Газовик» разобрался с «Арсеналом», а потом в серии пенальти едва не выбил будущего победителя – «Локомотив». Теперь уральцы орудовали как опытный киллер, на пути к финалу не потерпев ни одного поражения. А в финале нокаутировали «Шинник» (1:0), который умудряется выживать и без денег.

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Сборы по-русски: хоккей, лыжи и валенки

Антикризисный вариант сборов – за копейки! Проверено нижегородской «Волгой». Работу к возобновлению сезона волжане начали в Нижнем Новгороде, где успели покататься на лыжах и порубиться в хоккей. Для некоторых такие тренировки оказались экзотикой. «Я, наверное, во второй раз в жизни стоял на лыжах. Впервые это было в школе, но с тех пор лет двадцать прошло», – вспомнил для клубного официального сайта Артур Саркисов. А вот болгарин Росин Колев был впечатлен хоккеем: «Я упал только один раз! Впервые в жизни сыграл в бенди. Я вообще не знаю всех правил, но было интересно. Кажется, у меня даже получилось сыграть в русский хоккей. Но все-таки футбол мне нравится больше».

Нетривиальными занятиями вдохновились местные болельщики, которые рядом со строящимся стадионом «Нижний Новгород» устроили матч в валенках. Играли фанаты против строящей арену компании «Стройтрансгаз» и победили со счетом 2:1. Нижегородцы – народ творческий.

В одну реку – трижды

Возвращенцы в кубе. Нападающего Павла Голышева, вернувшегося в «Томь» из «Тосно», и форварда Никиту Саталкина, перекочевавшего из «Волги» в «Газовик», по-другому не назовешь. В третий раз футболисты возвращаются в команды, их взрастившие. Подсуетились ребята кстати. У Голышева в «Тосно», не претендующего в этом сезоне ни на что, дела шли ни к черту. То ли дело «Томь», за которую Павел выступал в прошлом сезоне, являлся капитаном и, по мнению партнеров, был признан лучшим футболистом. У главного тренера зелено-белых Валерия Непомнящего на этот случай имеется набор инструментов: где что подкрутить, исправить и довести футболиста до ума – не проблема.

А вот Саталкин перешел в «Газовик» из-за вереницы факторов. В «Волге» с имеющимися финансовыми проблемами ловить нечего. Да и оренбуржцам он понадобился из-за травмы заправляющего атаками Артема Делькина. «Я родился и вырос в Оренбурге. «Газовик» – это моя команда», – передает слова Саталкина Sportbox.ru. Для своей родной команды нападающий сделает все.

Можно, когда нельзя

Заглядывая в пустой кошелек, добрая часть клубов ФНЛ с облегчением встретили реформу РФС, которая впредь позволяет заявлять воспитанников школ, даже когда на команде висит запрет на регистрацию новичков. Для «Шинника», которого этой зимой растаскали по кускам, это было бы важно, однако ярославцы сработали не хуже экстрасенсов. «Предполагая возможные сложности и закрытие для нас трансферного окна, мы сделали расширенную заявку. Будем брать игроков из молодежного состава», – рассказал в интервью «Бомбардиру» рулевой черно-синих Александр Побегалов.

У «Байкала» все гораздо хуже. Клуб серьезно задолжал перед футболистами и остался без половины состава, которая сбежала в благоприятствующие места. Ушел главный тренер, денег на поездку на Кубок ФНЛ не было и в помине. Зато благодаря реформе РФС иркутяне, балансирующие в положении на грани, хотя бы продолжат выступления. «У меня нет уверенности, что мы доиграем сезон», – в интервью для Sportbox.ru президент «Байкала» Олег Лидрик не внушал оптимизма.

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