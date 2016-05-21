- 21 мая 2016
- 16:09 ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи 1
- 16 мая 2016
- 07:15 Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
- 15 мая 2016
- 14:54 ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу» 1
- 10 мая 2016
- 20:39 Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать» 3
- 17:53 ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу 4
- 6 мая 2016
- 15:22 ФНЛ. «Факел» одержал победу над «Байкалом»
- 2 мая 2016
- 17:49 ФНЛ. Обухов и Каюмов принесли три очка «Спартаку-2»
- 25 апреля 2016
- 15:21 ФНЛ. Киселев принес победу «Байкалу» в концовке матча 2
- 17 апреля 2016
- 18:50 ФНЛ. «Балтика» взяла верх над «Байкалом» 1
- 11 апреля 2016
- 21:48 ФНЛ. Автогол Зуева принес «Волге» ничью с «Зенитом-2» 4
- 3 апреля 2016
- 11:07 ФНЛ. «Сокол» не оставил шансов «Байкалу» 1
- 27 марта 2016
- 11:56 ФНЛ. «Луч-Энергия» и «Зенит-2» голов не забили, «СКА-Энергия» сыграла вничью с «Байкалом» 3
- 20 марта 2016
- 12:09 ФНЛ. «Луч-Энергия» в гостях одолел «Байкал»
- 16 марта 2016
- 21:04 Радимов: «Зенит-2» победил «Енисей» заслуженно»
- 17:05 ФНЛ. «Газовик» одолел «Томь», «Зенит-2» в гостях разгромил «Енисей» 1
- 12 марта 2016
- 14:51 ФНЛ. Базелюк помог «СКА-Энергии» обыграть КАМАЗ, «Газовик» был сильнее «Тосно» 1
- 9 марта 2016
- 23:16 Ефремов: «Все 20 клубов ФНЛ возобновят первенство» 2
- 2 марта 2016
- 17:52 «Байкал» может не доиграть сезон в ФНЛ 1
- 26 декабря 2015
- 15:20 Президент «Байкала»: «Если вопрос финансирования не решится сейчас, то он не решится вовсе»
- 15 декабря 2015
- 17:13 «Байкал» может прекратить участие в первенстве ФНЛ из-за отсутствия средств 6
- 25 ноября 2015
- 20:21 ФНЛ. «Байкал» уступил «Шиннику»