Радимов: «Зырянов играл с температурой, в запасе было два 17-летних пацана»

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения в матче 19-го тура первенства ФНЛ от "Байкала" со счетом 1:2 отметил, что у команды серьезные проблемы с составом, но до декабря придется рассчитывать только на тех, кто имеется у него под рукой.



"Непрофессионально приезжать за тридевять земель во второй по значимости лиге России, имея в запасе всего двух 17-летних пацанов. Но до декабря мы будем играть так, у нас нет другого варианта. Посчитали, что выпустить Бабурина в поле будет совсем уж комично. Но в последние пять минут, вы видели, был навал. И Бабурин с его ростом, наверное, мог бы помочь больше, чем кто-то из 17-летних. Зырянов с температурой играл, вот и заменил его пораньше", - сказал тренер после матча.