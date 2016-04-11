ФНЛ. Автогол Зуева принес «Волге» ничью с «Зенитом-2»

В последнем матче 31-го тура ФНЛ «Зенит-2» и «Волга» сыграли вничью со счетом 1:1. В начале встречи Максим Палиенко вывел петербуржцев вперед, но во втором тайме Илья Зуев поразил собственные ворота и установил окончательный счет.

Чемпионат России. ФНЛ. 31-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Волга (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Палиенко, 12; 1:1 – Зуев (в свои ворота), 65.

Удаление: Бавин, 79.

Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Касьян (с пенальти), 29.

Арсенал (Тула) – Сокол (Саратов – 0:0 (0:0)

Торпедо (Армавир) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Григорян (с пенальти), 79.

Шинник (Ярославль) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Султонов, 3; 1:1 – Климов, 8.

Тосно – СКА-Энергия (Хабаровск) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 44; 2:0 – Марков, 72; 2:1 – Прокофьев, 74; 3:1 – Чхапелия, 82; 3:2 – Киреев, 89.

Томь (Томск) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нивалдо, 25; 0:2 – Казанков, 81.

Спартак-2 (Москва) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – К. Комбаров (пенальти), 18; 2:0 – Обухов, 37; 3:0 – Мелкадзе, 74; 4:0 – Обухов, 83.

Удаление: Ганиев, 85.

Байкал (Иркутск) – Сибирь (Новосибирск) – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Чеботару, 6; 0:2 – Макаренко, 29; 0:3 – Гладышев, 49; 0:4 – Нагибин, 63; 0:5 – Выходил, 70; 0:6 – Житнев, 78.

Газовик (Оренбург) – Тюмень – 1:1 (0:0)

Голы:1:0 – Аппаев, 53; 1:1 – Павленко, 81.

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