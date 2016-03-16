Радимов: «Зенит-2» победил «Енисей» заслуженно»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов доволен победой своей команды «Енисеем» (3:0) в матче 26-го тура ФНЛ.

«Сегодня мы заслуженно победили. Провели очень хороший матч, компактно сыграли во всех звеньях. Хочу похвалить ребят именно за ту игру, которую мы сегодня показали. Думаю, что счeт, как бы ни было обидно «Енисею», отражает то, что происходило на поле.

Почему решили играть по новой схеме? Мы посмотрели немало матчей «Енисея», и прошлого года, уже при Омари Тетрадзе, и предыдущий матч с «Байкалом», решили, что так будет правильно. Мы готовились к этой игре, и я думаю, что схема себя оправдала.

Если посмотреть на статистику, возможно, у соперника сегодня был один полумомент», — сказал Радимов.