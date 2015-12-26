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  • Президент «Байкала»: «Если вопрос финансирования не решится сейчас, то он не решится вовсе»

Президент «Байкала»: «Если вопрос финансирования не решится сейчас, то он не решится вовсе»

26 декабря 2015, 15:20

Президент "Байкала" Олег Лидрик рассказал о текущей ситуации, в которой оказался иркутский клуб. Напомним, из-за отсутствия средств над командой повисла угроза снятия с первенства ФНЛ.

Какова текущая ситуация?

– Ждем финансирования. Губернатор заверил, что мы доиграем сезон. Но пока живых денег нет. Пытаемся и сами найти спонсора, однако в нынешних условиях это сделать крайне сложно. Естественно, властям с потенциальным инвестором договориться проще. При этом счет уже идет на дни, а то и на часы: надо понимать, что январь – «глухой» месяц, влиятельные люди разъезжаются в отпуска. Если вопрос не решится до Нового года, то боюсь, что он не решится вовсе.

Задолженности большие?

– По зарплате – два месяца, а так еще не закрыт прошлый сезон. Если на счетах не будет денег, то не знаю, как удерживать ребят. Доигрывать сезон можно по-разному…

–​ Программы сборов у «Байкала» нет?

– Программа-то как раз есть – с главным тренером Константином Дзуцевым мы составили план подготовки. Но он пока на бумаге.

От участия в Кубке ФНЛ откажетесь?

– Почему же? Если будут средства, то мы, конечно, выступим в турнире. А если нет, то как мы вообще будем играть? Хотел бы, кстати, поблагодарить за помощь президента ФНЛ Игоря Ефремова, который встречался с нашим губернатором, заручившись его поддержкой. Надежда, что все разрешится в положительную сторону, у меня еще есть.

–​ Игроки пока все на месте?

– Вратарь Бородько, арендованный у «Енисея» до конца сезона, отправится на первый сбор с красноярской командой – подобное возможно по условиям соглашения между клубами. По остальным ребятам лично ко мне никто не обращался. А просто так они уйти не могут – в контрактах прописана сумма отступных. Но если у кого-то есть заинтересованность в наших футболистах, готовы обсуждать этот вопрос.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ ФНЛ Байкал
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