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    ФНЛ. «Факел» одолел «Байкал» и другие результаты

    В матче 17-го тура ФНЛ «Факел» обыграл «Байкал» со счетом 3:2. Усилиями Касьяна, Свежова и Бирюкова воронежцы обеспечили себе хорошее преимущество, которое едва не растеряли. «Байкалу» удалось отыграть два мяча из трех – забили Гонежуков и Яшин.

    В других встречах тура «Волга» НН уступила «Газовику», «Сокол» проиграл «Шиннику».

    Чемпионат России. ФНЛ. 17-й тур

    Сокол (Саратов) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Земсков, 37.

    Волга (Нижний Новгород) – Газовик (Оренбург) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Друзин, 9;1:1 – Козлов, 43; 1:2 – Делькин, 48; 1:3 – Аппаев (с пенальти), 81.

    Факел (Воронеж) – Байкал (Иркутск) – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Касьян, 33; 2:0 – Свежов, 37; 3:0 – Бирюков, 62; 3:1 – Гонежуков, 66; 3:2 – Яшин, 90+3.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 21:10
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