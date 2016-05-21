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Байкал
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Байкал - новости команды
Иркутск
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://www.fcbaikal.ru
Тренер:
Дмитрий Петренко
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
ФНЛ. «Факел» одержал победу над «Байкалом»
2016.05.06 15:22
ФНЛ. Обухов и Каюмов принесли три очка «Спартаку-2»
2016.05.02 17:49
ФНЛ. Киселев принес победу «Байкалу» в концовке матча
2016.04.25 15:21
2
ФНЛ. «Балтика» взяла верх над «Байкалом»
2016.04.17 18:50
1
ФНЛ. Автогол Зуева принес «Волге» ничью с «Зенитом-2»
2016.04.11 21:48
4
ФНЛ. «Сокол» не оставил шансов «Байкалу»
2016.04.03 11:07
1
ФНЛ. «Луч-Энергия» и «Зенит-2» голов не забили, «СКА-Энергия» сыграла вничью с «Байкалом»
2016.03.27 11:56
3
ФНЛ. «Луч-Энергия» в гостях одолел «Байкал»
2016.03.20 12:09
Радимов: «Зенит-2» победил «Енисей» заслуженно»
2016.03.16 21:04
ФНЛ. «Газовик» одолел «Томь», «Зенит-2» в гостях разгромил «Енисей»
2016.03.16 17:05
1
ФНЛ. Базелюк помог «СКА-Энергии» обыграть КАМАЗ, «Газовик» был сильнее «Тосно»
2016.03.12 14:51
1
Ефремов: «Все 20 клубов ФНЛ возобновят первенство»
2016.03.09 23:16
2
«Байкал» может не доиграть сезон в ФНЛ
2016.03.02 17:52
1
Президент «Байкала»: «Если вопрос финансирования не решится сейчас, то он не решится вовсе»
2015.12.26 15:20
«Байкал» может прекратить участие в первенстве ФНЛ из-за отсутствия средств
2015.12.15 17:13
6
ФНЛ. «Байкал» уступил «Шиннику»
2015.11.25 20:21
ФНЛ. «Енисей» обыграл КАМАЗ, «Байкал» уступил «Газовику»
2015.11.21 17:08
ФНЛ. «Томь» одержала волевую победу над «Байкалом»
2015.11.15 10:53
ФНЛ. «Байкал» уступил на своем поле «Тосно»
2015.11.08 11:27
Радимов: «Зырянов играл с температурой, в запасе было два 17-летних пацана»
2015.11.01 14:53
1
ФНЛ. «Торпедо» без Карпина выиграло во Владивостоке, «Зенит-2» уступил в Иркутске
2015.11.01 11:10
2
ФНЛ. «Торпедо» Карпина потерпело шестое поражение кряду
2015.10.25 16:18
3
ФНЛ. «Факел» одолел «Байкал» и другие результаты
2015.10.19 21:10
ФНЛ. «Спартак-2» вырвал победу у «Байкала» и другие результаты
2015.10.15 17:16
ФНЛ. «Байкал» вырвал победу в матче с КАМАЗом в компенсированное время
2015.10.11 16:22
1
2
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