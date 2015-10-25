Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    ФНЛ. «Торпедо» Карпина потерпело шестое поражение кряду

    В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Торпедо» в Армавире потерпело поражение со счетом 0:2 от «Байкала».

    В другой встрече лидер первенства «Газовик» выиграл дома со счетом 2:1 «Сибирь».

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Торпедо (Армавир) – Байкал (Иркутск) – 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – Ахба, 38; 0:2 – Богданов, 55;

    Газовик (Оренбург) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (1:1)
    Голы:     1:0 – Делькин, 22; 1:1 – Иванов, 26; 2:1 – Делькин, 65.

    Шинник (Ярославль) – Волга (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)
    Голы:     1:0 – Маляров (пен.), 27; 2:0 – Щадин, 83; 2:1 – Саталкин, 90+3.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Drunkeschon
    1445781339
    Это провал=)
    Ответить
    kitaeЦ
    1445792665
    это хитрый план)
    Ответить
    Fc_Baikal
    1446350236
    Я же говорил мы натянем Валеру) А во-втором круге натянем его ещё раз,но уже на своём родном полном стадионе)
    Ответить
    ologreds
    1694996929
    numo446457
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+