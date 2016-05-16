Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов заявил, что настрой на матч 38-го тура ФНЛ против иркутского «Байкала» будет серьезным.

«Я сказал перед игрой: если кто-то умышленно получит карточку, чтобы не лететь в Иркутск – уходите первыми. Завтра у нас выходной, послезавтра тренировка. Много травмированных – конечно, кому-то дадим отдохнуть. Но мы едем не гулять, а играть.

Игра с «Факелом» была ровная – был эпизод, в котором забили мяч, и довели матч до победы. Мы знали, что матч будет трудным, и нашей главной мотивацией были болельщики. Но ребята собрались, все сыграли на пределе, к тому же несколько человек играли с незалеченными травмами. Ребята душу вложили в игру», – приводит слова Павлова «Тульский футбол».

Напомним, что «Арсенал» дома в рамках 37-го тура обыграл «Факел» со счетом 1:0.