ФНЛ. «Торпедо» без Карпина выиграло во Владивостоке, «Зенит-2» уступил в Иркутске

Завершились два стартовых матча 18-го тура ФНЛ. Во Владивостоке «Луч-Энергия» уступил «Торпедо» из Армавира. Напомним, что главный тренер победителей Валерий Карпин из-за трехматчевой дисквалификации не руководил командой со скамейки запасных.

В Иркуртске же успех праздновали хозяева. Местный «Байкал» в матче с «Зенитом-2» сумел не только отыграться после пропущенного в первом тайме гола, но и отпраздновать победу. Отметим, что хозяева доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления на 71-й минуте Сергея Нарылкова.

Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур.

Луч-Энергия (Владивосток) – Торпедо (Армавир) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Васильев, 29.

Байкал (Иркутск) – Зенит-2 – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кириенко, 41; 1:1 – Яшин, 51; 2:1 – Киселев, 60.