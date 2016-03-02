«Байкал» может не доиграть сезон в ФНЛ

Президент "Байкала" Олег Лидрик заявил, что его клуб может не доиграть этот сезон в первенстве ФНЛ.

"Пока деньги нашлись только на то, чтобы заявить местных молодых ребят и частично рассчитаться с долгами. Сезон мы возобновим: первую игру в Красноярске с "Енисеем" проведeм точно. Потом, учитывая короткий интервал между стартовыми турами, сразу отправимся в Тюмень, а затем вновь вернeмся в Красноярск. Что будет дальше — по-прежнему туманно. У меня нет уверенности, что мы доиграем сезон.

Когда появится новый главный тренер? Работаем в этом направлении. Хотя, если честно, зачем нужен тренер, если некого тренировать? Разве только для того, чтобы соблюсти регламент. Заключать контракт на три месяца, а через пару недель сказать "до свидания"? И как после этого я буду смотреть человеку в глаза? Я не хочу никого подставлять, говорю честно: "Байкал" может не доиграть сезон. Если найдeтся тренер, который будет исполнять свои обязанности чисто формально, то заявим его. А так у нас достигнута договорeнность с Рудаковым, местным специалистом, который является слушателем ВШТ и учится на категорию "А". Он будет работать. Вообще же, подобной ситуации у меня в жизни не было — ни в качестве игрока, ни в качестве руководителя", — сказал Лидрик.

Напомним, что после 24 туров "Байкал" имеет в своем активе 22 очка и занимает 18 место в ФНЛ.