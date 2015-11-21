ФНЛ. «Енисей» обыграл КАМАЗ, «Байкал» уступил «Газовику»

Футболисты красноярского «Енисея» нанесли поражение челнинскому КАМАЗу в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Подопечные Омари Тетрадзе выиграли на своем поле со счетом 2:0.

В параллельном матче «Байкал» со счетом 0:2 уступил оренбургскому «Газовику», а «Факел» в гостях оказался сильнее «Шинника» – 2:1.

Чемпионат России. ФНЛ. 22-й тур

Енисей (Красноярск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Низамутдинов, 28; 2:0 – Лескано, 78.

Газовик (Оренбург) – Байкал ( Иркутск) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Маркелов, 58; 2:0 – Воробьев, 61.

Шинник (Ярославль) – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рылов, 33; 0:2 – Рылов, 48; 1:2 – Булия, 73.

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