ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу

В матче 36-го тура ФНЛ «Спартак-2» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Гости, заполучив в свой актив три очки, смогли добиться прямой путевки в Премьер-лигу.

В других матчах на выезде «Торпедо» Армавир добилось волевой победы над «Байкалом». «Сибирь» и «Газовик» не смогли выявить сильнейшего в своем противостоянии. «Луч-Энергия» на своем поле обыграла «Тюмень», а «СКА-Энергия» уступил «Енисею».

Чемпионат России. ФНЛ. 36-й тур

Спартак-2 – Арсенал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Браун, 24. 0:2 – Шевченко, 54. 1:2 – Кутин, 61.

Байкал – Торпедо Ар – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Зорин, 43. 1:1 – Мязин, 58. 1:2 – Мирошниченко, 71.

Сибирь – Газовик – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Воробьев, 36. 1:1 – Чеботару, 38.

Луч-Энергия – Тюмень – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Столбовой, 29.

СКА-Энергия – Енисей – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Низамутдинов, 20. 0:2 – Алиев, 80.