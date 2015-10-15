ФНЛ. «Спартак-2» вырвал победу у «Байкала» и другие результаты

В матче 16-го тура ФНЛ иркутский «Байкал» потерпел домашнее поражение от «Спартака-2» со счетом 1:2. Счет открыл защитник «Спартака» Илья Кутепов, на что голом ответил нападающий Азамат Гонежуков. Исход матча решился на 91-й минуте благодаря мячу полузащитника «Спартака» Георгия Мелкадзе. Стоит добавить, что москвичи не смогли реализовать пенальти на 62-й минуте.

В других матчах «Газовик» переиграл «Сокол», а «Енисей» – «Тюмень».

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

Байкал (Иркутск) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Кутепов, 12; 1:1 – Гонежуков, 54; 1:2 – Мелкадзе, 90.

Енисей (Красноярск) – Тюмень (Тюмень) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Иванов, 52.

Газовик (Оренбург) – Сокол (Саратов) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Дегтярев, 25; 1:1 – Делькин, 38; 2:1 – Делькин, 87.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ