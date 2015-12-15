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    • «Байкал» может прекратить участие в первенстве ФНЛ из-за отсутствия средств

    «Байкал» может прекратить участие в первенстве ФНЛ из-за отсутствия средств

    Финансовые проблемы могут помешать «Байкалу» продолжить выступления в Футбольной национальной лиге. Зимние сборы команды находятся под угрозой срыва из-за отсутствия денег.

    Кроме того, на данный момент футболистам остаются невыплаченными премиальные за победу в ПФЛ по итогам прошлого сезона. Также уже два месяца игроки не получают заработную плату.

    В течении текущей недели в Иркутск должен прибыть президент ФНЛ Игорь Ефремов, в планы которого входит встреча с новым губернатором области Сергеем Левченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2015 17:13
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    Комментарии (7)
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    Igreks
    1450192316
    беда. кризис в сране
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    dkupovu
    1450203291
    ВАЖНО читать Всем!!!!! КАК платить за комуналку в 2 раза меньше (подробная схема)!!!! --- http://dum.ps/ekonom
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    Fc_Baikal
    1452158018
    мы должны доиграть сезон достойно. Стадион хорошй,поддержка зрителей на высоте,сцуко,денег как всегда нет.
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    ologreds
    1694996590
    numo452036
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