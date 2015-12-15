«Байкал» может прекратить участие в первенстве ФНЛ из-за отсутствия средств

Финансовые проблемы могут помешать «Байкалу» продолжить выступления в Футбольной национальной лиге. Зимние сборы команды находятся под угрозой срыва из-за отсутствия денег.

Кроме того, на данный момент футболистам остаются невыплаченными премиальные за победу в ПФЛ по итогам прошлого сезона. Также уже два месяца игроки не получают заработную плату.

В течении текущей недели в Иркутск должен прибыть президент ФНЛ Игорь Ефремов, в планы которого входит встреча с новым губернатором области Сергеем Левченко.