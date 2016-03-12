ФНЛ. Базелюк помог «СКА-Энергии» обыграть КАМАЗ, «Газовик» был сильнее «Тосно»

В матче 25-го тура ФНЛ лидер первенства «Газовик» благодаря голу Хызыра Аппаева одержал победу над «Тосно» – 1:0.
В других встречах «Енисей» со счетом 4:0 разгромил «Байкал», а гол арендованного у ЦСКА нападающего Константина Базелюка помог «СКА-Энергии» взять верх над КАМАЗом.
Чемпионат России. ФНЛ. 25-й тур
Голы: 1:0 – Ломакин, 16; 2:0 – Иванов, 40; 3:0 – Ибрагимов, 52; 4:0 – Исаев, 61.
Гол: 0:1 – Аппаев, 41.
КАМАЗ – СКА-Энергия – 0:2 (0:2)
Голы: 0:2 – Ваганов, 20; 0:2 – Базелюк, 32.
Источник: Бомбардир.ру