ФНЛ. Базелюк помог «СКА-Энергии» обыграть КАМАЗ, «Газовик» был сильнее «Тосно»

В матче 25-го тура ФНЛ лидер первенства «Газовик» благодаря голу Хызыра Аппаева одержал победу над «Тосно» – 1:0.

В других встречах «Енисей» со счетом 4:0 разгромил «Байкал», а гол арендованного у ЦСКА нападающего Константина Базелюка помог «СКА-Энергии» взять верх над КАМАЗом.

Чемпионат России. ФНЛ. 25-й тур

Енисей – Байкал – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ломакин, 16; 2:0 – Иванов, 40; 3:0 – Ибрагимов, 52; 4:0 – Исаев, 61.

Тосно – Газовик – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Аппаев, 41.

КАМАЗ – СКА-Энергия – 0:2 (0:2)

Голы: 0:2 – Ваганов, 20; 0:2 – Базелюк, 32.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ