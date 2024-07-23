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Константин Базелюк
Константин Базелюк
Завершил карьеру
12 апреля 1993 (33)
#10 | Нападающий
187 см | 78 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Узбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
3
Экс-форвард ЦСКА Базелюк получил трехматчевую дисквалификацию за агрессию
2022.08.27 00:15
3
Фото
«СКА-Хабаровск»: «Для Базелюка матч с ЦСКА точно будет особенным»
2021.02.20 19:58
Воспитанник ЦСКА Базелюк в последних четырех играх за «СКА-Хабаровск» забил шесть голов
2020.11.15 13:01
2
Видео
Экс-игрок ЦСКА Базелюк забил «Спартаку-2» после паса рабоной
2019.10.28 14:44
5
«Чемпионат»: Базелюк перейдет в «Мордовию»
2019.06.17 18:19
1
ЦСКА объявил об уходе Базелюка
2019.06.10 16:22
23
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
«Паниониос»: «Мы ничего не знаем о Базелюке и не делали никаких предложений»
2017.12.19 23:07
7
Принадлежащий ЦСКА Базелюк может продолжить карьеру в «Паниониосе»
2017.12.15 12:26
7
Базелюк предупредил о фейк-интервью с его участием
2017.12.04 23:55
3
Григорян: «На прощание скажу Базелюку: «А теперь, Костя, давай сам»
2017.08.13 16:35
1
Григорян: «Извиняться перед Базелюком не собираюсь, он должен доказать, что не трус»
2017.07.31 15:42
9
Базелюк: «Слова Григоряна? Ничего не буду говорить»
2017.07.30 22:50
3
Григорян после игры «Локомотив» – «Анжи» упрекнул Базелюка в трусости
2017.07.30 20:28
11
«Анжи»: «Отзаявка Базелюка – чисто технический момент»
2017.07.14 23:42
1
Принадлежащий ЦСКА Базелюк покидает «Анжи», не пробыв в команде и месяца
2017.07.14 22:40
3
Форвард ЦСКА Базелюк перешел в «Анжи»
2017.06.20 18:16
11
ЦСКА получил три предложения о продаже Базелюка
2017.06.06 15:50
6
ЦСКА готов продать Базелюка, у игрока есть предложение от команды из РФПЛ
2017.05.17 14:28
5
Базелюк может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ
2017.05.12 18:48
3
ЦСКА намерен получить от продажи Базелюка миллион
2017.04.19 21:23
1
Агент Базелюка сообщил, что судьба нападающего будет решаться ближе к лету
2017.04.17 16:33
2
В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне
2017.04.07 10:56
4
Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии
2017.01.18 01:46
ЦСКА не имеет опции досрочного возвращения из аренды Базелюка
2016.12.15 16:01
3
Агент: «Эшторил» рассматривает возможность выкупа прав на Базелюка»
2016.12.15 11:48
8
Базелюк вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии, оформив дубль
2016.12.15 07:08
19
1
2
Главные новости
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
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