Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии

«Эшторил» вышел в полуфинал Кубка Португалии, победив на своем поле «Академику» в матче 1/4 финала.

Напомним, что в составе «канареек» выступает нападающий Константин Базелюк, права на которого принадлежат ЦСКА. 23-летний россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут.

В 1/2 финала «Эшторилу» предстоит сразиться с победителем пары «Бенфика»/«Лейшойеш».

Кубок Португалии. 1/8 финала

Эшторил – Академика – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фариас, 30; 1:1 – Тракина, 58; 2:1 – Клебер, 85.