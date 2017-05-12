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    Базелюк может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ

    Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, на правах аренды выступающий за «Эшторил», может стать игроком одного из клубов РФПЛ. Об этом сообщил спортивный директор московской команды Олег Яровинский.

    «Нынешняя аренда в «Эшториле» тоже стала для Константина хорошим опытом. Португальская лига довольно специфична, адаптация у игрока затянулась, поэтому и сезон для него получился рваным. У нас есть варианты, вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ», – сказал Яровинский.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет получить от продажи 24-летнего россиянина миллион евро. В нынешнем сезоне Базелюк провел за «Эшторил» в Примейре 11 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.05.2017 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +388

      R015RK 14 мая 2017, 22:43

      Загубили игрока, классный нап был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      а013аа 12 мая 2017, 22:00

      Тосно, Урал, Анжи, Амкар

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > а013аа 12 мая 2017, 23:04

      тосно, анжи тепрь не покупает, а урал и амкар раньше его видели но не интересен он был им...

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