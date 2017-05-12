Базелюк может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ

Загубили игрока, классный нап был
Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, на правах аренды выступающий за «Эшторил», может стать игроком одного из клубов РФПЛ. Об этом сообщил спортивный директор московской команды Олег Яровинский.
«Нынешняя аренда в «Эшториле» тоже стала для Константина хорошим опытом. Португальская лига довольно специфична, адаптация у игрока затянулась, поэтому и сезон для него получился рваным. У нас есть варианты, вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ», – сказал Яровинский.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет получить от продажи 24-летнего россиянина миллион евро. В нынешнем сезоне Базелюк провел за «Эшторил» в Примейре 11 матчей, в которых забил один гол.