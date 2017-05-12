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Базелюк может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ

12 мая 2017, 18:48
3

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, на правах аренды выступающий за «Эшторил», может стать игроком одного из клубов РФПЛ. Об этом сообщил спортивный директор московской команды Олег Яровинский.

«Нынешняя аренда в «Эшториле» тоже стала для Константина хорошим опытом. Португальская лига довольно специфична, адаптация у игрока затянулась, поэтому и сезон для него получился рваным. У нас есть варианты, вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ», – сказал Яровинский.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет получить от продажи 24-летнего россиянина миллион евро. В нынешнем сезоне Базелюк провел за «Эшторил» в Примейре 11 матчей, в которых забил один гол.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Базелюк Константин Яровинский Олег
Комментарии (3)
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а013аа
1494615641
Тосно, Урал, Анжи, Амкар
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R015RK
1494790983
Загубили игрока, классный нап был
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