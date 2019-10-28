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  • Экс-игрок ЦСКА Базелюк забил «Спартаку-2» после паса рабоной

Экс-игрок ЦСКА Базелюк забил «Спартаку-2» после паса рабоной

28 октября 2019, 14:44
5

Нападающий СКА Константин Базелюк забил третий гол своей команды в матче со «Спартаком-2» (3:0).

На 85-й минуте полузащитник СКА Евгений Оанча сделал пас рабоной на Базелюка, забегавшего в штрафную. Форвард принял мяч грудью и пробил по воротам, вратарь «Спартака-2» не смог отбить удар.

  • В этом сезоне ФНЛ Базелюк сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
  • Оанча провел девять матчей, отдал три ассиста.
  • Базелюк – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал 17 апреля 2013 года.
  • Всего за ЦСКА форвард провел 27 встреч и отметился четырьмя мячами.

Источник: YouTube-канал хабаровского СКА
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Спартак-2 Базелюк Константин Оанча Евгений
Комментарии (5)
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cska-62
1572266043
Молодец, забил правой, которая раньше у Кости была "для ходьбы"...
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InterMilLano1908
1572268620
Мда Базелюк подавал надежды ну уж очень деревянный... Чалов потихоньку на его уровень выходит
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risbi23
1573844844
ил
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risbi23
1573845318
кот
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risbi24
1573845729
еще
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