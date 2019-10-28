Экс-игрок ЦСКА Базелюк забил «Спартаку-2» после паса рабоной

Нападающий СКА Константин Базелюк забил третий гол своей команды в матче со «Спартаком-2» (3:0).
На 85-й минуте полузащитник СКА Евгений Оанча сделал пас рабоной на Базелюка, забегавшего в штрафную. Форвард принял мяч грудью и пробил по воротам, вратарь «Спартака-2» не смог отбить удар.
- В этом сезоне ФНЛ Базелюк сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
- Оанча провел девять матчей, отдал три ассиста.
- Базелюк – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал 17 апреля 2013 года.
- Всего за ЦСКА форвард провел 27 встреч и отметился четырьмя мячами.
Источник: YouTube-канал хабаровского СКА