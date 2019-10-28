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    Экс-игрок ЦСКА Базелюк забил «Спартаку-2» после паса рабоной

    Нападающий СКА Константин Базелюк забил третий гол своей команды в матче со «Спартаком-2» (3:0).

    На 85-й минуте полузащитник СКА Евгений Оанча сделал пас рабоной на Базелюка, забегавшего в штрафную. Форвард принял мяч грудью и пробил по воротам, вратарь «Спартака-2» не смог отбить удар.

    • В этом сезоне ФНЛ Базелюк сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
    • Оанча провел девять матчей, отдал три ассиста.
    • Базелюк – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал 17 апреля 2013 года.
    • Всего за ЦСКА форвард провел 27 встреч и отметился четырьмя мячами.

    Источник: YouTube-канал хабаровского СКА

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    28.10.2019 14:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2549

      InterMilLano1908 22 часа назад

      Мда Базелюк подавал надежды ну уж очень деревянный... Чалов потихоньку на его уровень выходит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8230

      cska-62 23 часа назад

      Молодец, забил правой, которая раньше у Кости была "для ходьбы"...

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