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  • Базелюк вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии, оформив дубль

Базелюк вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии, оформив дубль

15 декабря 2016, 07:08
19

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», отметился дублем в матче 1/8 финала Кубка Португалии против «Санжоаненсе» (4:2).

Россиянин появился на поле на 78-й минуте при счете 1:2 и поразил ворота соперника уже через четыре минуты, переведя встречу в дополнительное время. На 116-й минуте форвард вновь забил гол, который стал для его команды победным и позволил выйти в четвертьфинал турнира.

Напомним, ранее Базелюк забил гол в матче 12-го тура Примейры против «Белененсеша» (1:1) спустя три минуты после выхода на замену.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Португалия Эшторил ЦСКА Базелюк Константин
Комментарии (19)
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Rebrova
1481776429
Молодец. было бы круто, если бы в 1/4 тоже отметился.
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афоня72
1481776495
А может он получше Траоре.. а?
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sour12
1481777129
красавчек! значит тренируется, а не по барам бегает....это радует, если будет продолжать в том же духе, в следующем сезоне уже в клубе гораздо сильней будет играть.
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swot1205
1481778006
Красава. Не повелся на бабки а решил развиваться
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cska-62
1481782646
Браво, Костя!!! Всё ещё впереди!
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nikovitek
1481783349
Красавчик!
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Parham
1481785485
АПЛОДИСМЕНТЫ!!!!
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Альви
1481785953
Пусть остается в Европе,надеюсь ему там повезет)
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filosof sparty
1481785956
Так держать!
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15112007
1481786877
Это круто! Мальчишки из Анапы ждали этих новостей, как никто! Развивай успех, Костя!
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