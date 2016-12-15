Базелюк вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии, оформив дубль

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», отметился дублем в матче 1/8 финала Кубка Португалии против «Санжоаненсе» (4:2).

Россиянин появился на поле на 78-й минуте при счете 1:2 и поразил ворота соперника уже через четыре минуты, переведя встречу в дополнительное время. На 116-й минуте форвард вновь забил гол, который стал для его команды победным и позволил выйти в четвертьфинал турнира.

Напомним, ранее Базелюк забил гол в матче 12-го тура Примейры против «Белененсеша» (1:1) спустя три минуты после выхода на замену.