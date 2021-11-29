- 29 ноября 2021
- 17:12 У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» 3
- 28 ноября 2021
- 13:29 Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех» 7
- 10:15 Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?» 10
- 08:35 Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно» 13
- 27 ноября 2021
- 23:43 «Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями 9
- 26 августа 2021
- 18:53 «Сочи» подписал контракт с колумбийским форвардом Кассьерой по схеме «2+1» 6
- 14:27 «Чемпионат»: нападающий «Белененсеша» Кассьера прибыл в расположение «Сочи» 2
- 24 августа 2021
- 15:05 Maisfutebol: колумбийский форвард Кассьера перейдет в «Сочи» 1
- 23 мая 2021
- 17:31 Фото Крицюк ушел из «Белененсеша»
- 26 апреля 2021
- 22:55 Видео Крицюк допустил результативную ошибку в матче чемпионата Португалии 1
- 21 марта 2021
- 20:53 Крицюка удалили на третьей минуте матча «Риу Аве» – «Белененсеш»
- 5 февраля 2021
- 10:13 Видео Тренер «Порту» Консейсау: «Просто невероятно. Крицюк сфолил на чистую красную карточку. Мои игроки в ярости. Нас ограбили» 16
- 07:15 Видео Крицюк выступил с обращением после столкновения с Нану. У гвинейца сотрясение головного мозга и травма спинного мозга 4
- 01:07 Видео Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти» 3
- 00:31 Видео Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с Крицюком 2
- 29 сентября 2020
- 20:09 Видео Крицюк перешел в «Белененсеш» 5
- 00:15 Крицюк близок к переходу в «Белененсеш»
- 18 августа 2020
- 13:54 Полузащитник «Динамо» Кардозу перешел в «Белененсеш» 2
- 8 апреля 2018
- 07:24 Хавбек сборной Португалии Перейра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы