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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Белененсеш
Белененсеш
Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
До Рестело
Сайт:
http://www.osbelenenses.com/
Тренер:
Филипе Кандидо
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
«Сочи» подписал контракт с колумбийским форвардом Кассьерой по схеме «2+1»
2021.08.26 18:53
5
«Чемпионат»: нападающий «Белененсеша» Кассьера прибыл в расположение «Сочи»
2021.08.26 14:27
2
Maisfutebol: колумбийский форвард Кассьера перейдет в «Сочи»
2021.08.24 15:05
1
Фото
Крицюк ушел из «Белененсеша»
2021.05.23 17:31
Видео
Крицюк допустил результативную ошибку в матче чемпионата Португалии
2021.04.26 22:55
1
Крицюка удалили на третьей минуте матча «Риу Аве» – «Белененсеш»
2021.03.21 20:53
Видео
Тренер «Порту» Консейсау: «Просто невероятно. Крицюк сфолил на чистую красную карточку. Мои игроки в ярости. Нас ограбили»
2021.02.05 10:13
16
Видео
Крицюк выступил с обращением после столкновения с Нану. У гвинейца сотрясение головного мозга и травма спинного мозга
2021.02.05 07:15
4
Видео
Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»
2021.02.05 01:07
3
Видео
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с Крицюком
2021.02.05 00:31
2
Видео
Крицюк перешел в «Белененсеш»
2020.09.29 20:09
5
Крицюк близок к переходу в «Белененсеш»
2020.09.29 00:15
Полузащитник «Динамо» Кардозу перешел в «Белененсеш»
2020.08.18 13:54
2
Видео
Базелюк отметился дебютным голом за «Эшторил» спустя три минуты после выхода на замену
2016.12.04 23:11
9
Видео
«Фиорентина» – «Белененсеш». Гол Бабакара
2015.12.11 08:49
Лига Европы. «Базель» одержал минимальную победу над «Лехом», «Белененсеш» уступил «Фиорентине»
2015.12.11 01:27
Лига Европы. «Базель» ушел от поражения в матче с «Фиорентиной», «Белененсеш» и «Лех» голов не забили
2015.11.26 23:09
Лига Европы. «Фиорентина» в гостях разобралась с «Лехом», «Белененсеш» дома уступил «Базелю»
2015.11.06 01:12
Лига Европы. «Фиорентина» и «Базель» проиграли на своем поле
2015.10.22 22:08
Лига Европы. «Базель» переиграл «Лех», «Белененсеш» разгромлен «Фиорентиной»
2015.10.01 22:24
Лига Европы. «Фиорентина» уступила «Базелю», «Лех» и «Белененсеш» голов не забили
2015.09.18 00:20
1
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
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