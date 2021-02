Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с Крицюком

В матче 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» дома сыграл вничью с «Порту» со счетом 0:0.

В концовке встречи в штрафной площади хозяев произошел инцидент с участием российского вратаря Станислава Крицюка.

Голкипер, играя на выходе, столкнулся с защитником соперника Нану. В результате последнему потребовалась госпитализация – его увезли с поля на машине скорой помощи.

После 10-минутной паузы матч возобновился. Крицюк смог продолжить игру.

Crazy collision during the Porto vs. Belaneses game right now — Nanu is on the ground not moving at all. Ambulance had to pull onto the field. Players are literally in tears watching and praying. pic.twitter.com/trXvdfYYR2