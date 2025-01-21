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    Мостовой прокомментировал уход Вендела из «Зенита»

    Александр Мостовой высказался о том, что полузащитник «Зенита» Вендел летом перейдет в «Ботафого».

    «Вендел – большой игрок, настоящий мастер. Конечно, РПЛ теряет большую звезду, но, с другой стороны, он уже все выиграл в России. Что ему еще тут делать?

    Он заработал приличные деньги, помог «Зениту» выиграть несколько чемпионств. В общем, достойно отработал вложенные в него средства», – заявил Мостовой.

    • В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
    • Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.01.2025 14:48
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    Комментарии (14)
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    TIMOTHY
    1737460725
    Отлично сказано Александр! Так и есть
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    TIMOTHY
    1737460840
    Вендел действительно звезда нашего РПЛ , неоднократный чемпион, не то что наркобарыга позорный спартаковский бандос которого здесь пиарит секта!
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    raritet
    1737461645
    Понять таких бразильцев можно. Период, еогда они начинали играть в РПЛ, ничего не предвещал и для многих футболистов наша лига как трамплин с которого через ЛЧ можно было попасть в более маститые клубы Европы. А когда нет возможности показать товар лицом, то и интерес пропал . Что делать. Но есть ведь и другие футболисты , которых данная ситуация не смущает. Вот и в Спартак пришли хорошие свежие футболисты . Зенит немного передержал некоторых. Начиная с Клавы давно было пора их сливать ..
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    Semenycch
    1737467923
    Вендел прекрасный футболист, как и Клаудиньо, но оба совершенно немотивированные, мечтают вернуться в Бразилию, их нужно было отпустить еще летом и строить новую команду! Удерживать силой талантливого игрока неправильно и глупо, а двух это вообще идиотизм.
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    Вжыхъ
    1737478169
    Весьма достойный легионер, который честно отработал вложенное. Про мотивацию в точку.
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