Мостовой прокомментировал уход Вендела из «Зенита»

Александр Мостовой высказался о том, что полузащитник «Зенита» Вендел летом перейдет в «Ботафого».
«Вендел – большой игрок, настоящий мастер. Конечно, РПЛ теряет большую звезду, но, с другой стороны, он уже все выиграл в России. Что ему еще тут делать?
Он заработал приличные деньги, помог «Зениту» выиграть несколько чемпионств. В общем, достойно отработал вложенные в него средства», – заявил Мостовой.
- В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
- Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
- Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.