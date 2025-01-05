Названа приоритетная трансферная цель «Спартака» на зиму

Приоритетной трансферной целью «Спартака» на зимнее трансферное окно является полузащитник «Браги» Родриго Салазар. По данным Metaratings.ru, московский клуб неформально общается со стороной 25-летнего футболиста.
- Хавбек сборной Уругвая, родившийся в Испании, провел в этом сезоне за «Брагу» 20 матчей, забил 6 голов, отдал 8 передач.
- Контракт Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.
- «Брага» купила игрока у «Шальке» летом 2023 года за 6 миллионов евро. Сообщалось, что она хотела бы продать футболиста не менее, чем за 20 миллионов.
- Transfermarkt оценивает стоимость Салазара в 16 миллионов евро.