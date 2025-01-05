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    Названа приоритетная трансферная цель «Спартака» на зиму

    Приоритетной трансферной целью «Спартака» на зимнее трансферное окно является полузащитник «Браги» Родриго Салазар. По данным Metaratings.ru, московский клуб неформально общается со стороной 25-летнего футболиста.

    • Хавбек сборной Уругвая, родившийся в Испании, провел в этом сезоне за «Брагу» 20 матчей, забил 6 голов, отдал 8 передач.
    • Контракт Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.
    • «Брага» купила игрока у «Шальке» летом 2023 года за 6 миллионов евро. Сообщалось, что она хотела бы продать футболиста не менее, чем за 20 миллионов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Салазара в 16 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.01.2025 19:48
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    Комментарии (7)
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    subbotaspartak
    1736140079
    ...клуб неформально общается со стороной.... А любовь как сон - стороной прошла...стороной прошла..стороной прошла....
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    Айболид
    1736146052
    С Колумбии им кого-нибудь подавай , шоб нос "напудренный" объязательно .
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    zigbert
    1736151512
    Для начала хотя бы приобрести нападающего.
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    alefreddy
    1736156010
    за 10 и Хлусевич с Игнатовым вдобавок
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