«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером

«Спартак» объявил об уходе латераля Томаша Тавареша.

«Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе.

Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах», – написали москвичи.

Накануне «Спартак» расторг контракт с форвардом Виллианом Жозе.