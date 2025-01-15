«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером

«Спартак» объявил об уходе латераля Томаша Тавареша.
«Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе.
Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах», – написали москвичи.
Накануне «Спартак» расторг контракт с форвардом Виллианом Жозе.
- 23-летний Тавареш провел в этом сезоне 4 матча за ЛАСК на правах аренды, отдал 1 голевую передачу.
- Срок контракта игрока со «Спартаком» был рассчитан до лета 2026 года.
- «Спартак» 2 года назад заплатил за Тавареша «Бенфике» 2 миллиона евро.