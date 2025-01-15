Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Спартак» расторг контракт еще с одним легионером

    «Спартак» объявил об уходе латераля Томаша Тавареша.

    «Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе.

    Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах», – написали москвичи.

    Накануне «Спартак» расторг контракт с форвардом Виллианом Жозе.

    • 23-летний Тавареш провел в этом сезоне 4 матча за ЛАСК на правах аренды, отдал 1 голевую передачу.
    • Срок контракта игрока со «Спартаком» был рассчитан до лета 2026 года.
    • «Спартак» 2 года назад заплатил за Тавареша «Бенфике» 2 миллиона евро.

    Новости по теме
    Реакция Мостового на уход Тавареша из «Спартака» 1
    «Спартак» может досрочно разорвать контракт с защитником 7
    «Спартак» нашел новую команду для Тавареша 2
    Источник: телеграм-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 15:04
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Литейный 4 (returned)
    1736943477
    Свято место пусто не бывает. Особенно в спартаке. На место одного неликвида агенты впарят двоих. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1736944586
    ...мда. Жаль, но что сделаешь( Восстановления тебе и всего хорошего...
    Ответить
    VVM1964
    1736944689
    Жаль - очень неплохо себя показал, но вот травма видимо конкретно подкосила. Жалко - и как игрока, и как человека ! Впрочем, может еще где и зажжет !... СПАСИБО ТОМАШ ТАВАРЕШ !!! И УДАЧИ !!!
    Ответить
    andr45
    1736945976
    Да, не повезло парню( Когда смотрел на его игру - душа радовалась)
    Ответить
    Айболид
    1736946299
    Ещё один не выдержал "бромантановой диеты" и спартаковского духа . Засверкал пятками .
    Ответить
    NewLife
    1736946723
    Печалька)
    Ответить
    subbotaspartak
    1736947532
    Нас покинул Тавареш Жозе...
    Ответить
    aaaaahhhh
    1736949763
    Жалко парня. Здоровья ему и удачи.
    Ответить
    oyabun
    1736954197
    Вот с кем искренне жаль расставаться, в отличие от Жозе. Талантливый игрок, но не сложилось..
    Ответить
    JIEGEHDA
    1736970390
    Ещё минус 2 ляма . Бабки есть. Покупаем ещё и потом отпускаем бесплатно
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 