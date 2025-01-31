Червиченко: «Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша?»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался об уходе защитника Томаша Тавареша из московской команды.
«Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша? Этого льва с гривой. Сколько было отзывов от мудрых специалистов о том, как теперь он все наладит. Ага, наладили. Бабушек в очереди.
То же самое Мангаш. Выходит, изображает что-то. Хотя, может быть, он тоже еще войдeт в игру», – сказал Червиченко.
- «Спартак» приобрел Тавареша у «Бенфики» за 2 миллиона евро зимой 2023 года.
- В этом сезоне португалец играл на правах аренды в австрийском ЛАСКе, где провел 4 матча, отдал 1 передачу.
- 23-летний защитник бесплатно ушел из «Спартака» в португальский АВС.
- 26-летний защитник Рикарду Мангаш провел в этом сезоне за красно-белых 13 матчей, забил 1 гол.