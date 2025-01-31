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  • Червиченко: «Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша?»

Червиченко: «Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша?»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался об уходе защитника Томаша Тавареша из московской команды.

«Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша? Этого льва с гривой. Сколько было отзывов от мудрых специалистов о том, как теперь он все наладит. Ага, наладили. Бабушек в очереди.

То же самое Мангаш. Выходит, изображает что-то. Хотя, может быть, он тоже еще войдeт в игру», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» приобрел Тавареша у «Бенфики» за 2 миллиона евро зимой 2023 года.
  • В этом сезоне португалец играл на правах аренды в австрийском ЛАСКе, где провел 4 матча, отдал 1 передачу.
  • 23-летний защитник бесплатно ушел из «Спартака» в португальский АВС.
  • 26-летний защитник Рикарду Мангаш провел в этом сезоне за красно-белых 13 матчей, забил 1 гол.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (3)
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fakeid
1738320291
обычный тарасофский неликвид, к которому все уже привыкли. пришли за деньги, ушли бесплатно, их имён никто и не вспомнит потом. и таких пассажиров в тарасятнике было пара сотен.
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ilich55
1738320764
"провел 4 матча, отдал 1 передачу", а остальное время бегал не понятно где и зачем. И это будучи в аренде!? Пипец.......
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VVM1964
1738321289
Ну вот и главный пузырь вылез с очередным набросом говна на вентилятор на радость лазурным ! (((...
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