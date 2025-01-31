Червиченко: «Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша?»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался об уходе защитника Томаша Тавареша из московской команды.

«Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша? Этого льва с гривой. Сколько было отзывов от мудрых специалистов о том, как теперь он все наладит. Ага, наладили. Бабушек в очереди.

То же самое Мангаш. Выходит, изображает что-то. Хотя, может быть, он тоже еще войдeт в игру», – сказал Червиченко.