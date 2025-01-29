Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил уходы игроков из «Спартака» в январе.

«Ходы по тем, кто покинул «Спартак», напрашивались. Может быть, кроме Александра Селихова. Но здесь индивидуальный случай, можно только гадать, по каким причинам клуб расстался с ним именно сейчас. Может быть, были вопросы по дисциплине, либо это было решение самого Селихова. Они расстались благополучно: Селихов получил на счет нужную сумму, а «Спартак» убрал немножко токсичного футболиста, который, может быть, где‑то поднывал.

По Томашу Таварешу и Виллиану Жозе все понятно: Томаш не мог оправиться от травмы, а Виллиан никак не может сбросить лишние килограммы», – сказал Генич.