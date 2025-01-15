Реакция Мостового на уход Тавареша из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об уходе из клуба защитника Томаша Тавареша.

«Когда человек получает серьезную травму, карьера ломается или портится. Жаль, что так произошло. При Абаскале он играл не очень: то убегали от него, то где-то портачил.

Но перспективы у него были 100 процентов, если бы не случилось травмы, точно мог бы еще проявить себя. Жаль, когда игроки просто ломаются», – сказал Мостовой.