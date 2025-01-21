Кержаков раскрыл свою мечту

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал о мечте.

– А о чeм сейчас мечтает Александр Кержаков?

– Это скорее не мечта, а желание: мне бы очень хотелось, чтобы Россия вернулась на международную спортивную арену. Это касается всех видов спорта. Болеть за своих – отдельное удовольствие. Это моe спортивное и личное желание.

Что касается жизни, то мы уже об этом говорили. Да, есть проекты, которые я бы хотел реализовать. Надеюсь, всe получится. Но это не первостепенно для моего счастья. Своe главное желание я, как всегда, загадал на Новый год.