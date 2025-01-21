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    Кержаков раскрыл свою мечту

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал о мечте.

    – А о чeм сейчас мечтает Александр Кержаков?

    – Это скорее не мечта, а желание: мне бы очень хотелось, чтобы Россия вернулась на международную спортивную арену. Это касается всех видов спорта. Болеть за своих – отдельное удовольствие. Это моe спортивное и личное желание.

    Что касается жизни, то мы уже об этом говорили. Да, есть проекты, которые я бы хотел реализовать. Надеюсь, всe получится. Но это не первостепенно для моего счастья. Своe главное желание я, как всегда, загадал на Новый год.

    • Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
    • Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.
    • Кержаков стал тренером, но сейчас без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии (3)
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    Foxitkuban
    1737456500
    А вот прям скрывал, да?
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    DOCTOR PENALTY
    1737457855
    Это, Саня, как раз больше мечта сейчас, а не желание. ((
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    TIMOTHY
    1737460166
    Все мы этого хотим
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