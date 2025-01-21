Кержаков раскрыл свою мечту

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал о мечте.
– А о чeм сейчас мечтает Александр Кержаков?
– Это скорее не мечта, а желание: мне бы очень хотелось, чтобы Россия вернулась на международную спортивную арену. Это касается всех видов спорта. Болеть за своих – отдельное удовольствие. Это моe спортивное и личное желание.
Что касается жизни, то мы уже об этом говорили. Да, есть проекты, которые я бы хотел реализовать. Надеюсь, всe получится. Но это не первостепенно для моего счастья. Своe главное желание я, как всегда, загадал на Новый год.
- Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
- Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.
- Кержаков стал тренером, но сейчас без работы.