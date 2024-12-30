Самые дорогие игроки мира вне топ-5 лиг Европы

Transfermarkt представил список 10 самых дорогих футболистов мира, выступающих за пределами чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.
Его возглавили форварды Виктор Осимхен («Галатасарай») и Виктор Дьекереш («Спортинг»).
Полный список стоимости игроков выглядит так:
- 1-2. Виктор Осимхен («Галатасарай») – 75 миллионов евро;
- 1-2. Виктор Дьекереш («Спортинг») – 75 миллионов;
- 3-4. Виллиан Эстевао («Палмейрас») – 50 миллионов;
- 3-4. Саму Омородион Агехова («Порту») – 50 миллионов;
- 5-6. Гонсалу Инасиу («Спортинг») – 45 миллионов;
- 5-6. Мортен Юльманн («Спортинг») – 45 миллионов;
- 5-7. Усман Дьоманде («Спортинг») – 40 миллионов;
- 8-9. Йохан Бакайоко (ПСВ) – 40 миллионов;
- 8-9. Диогу Кошта («Порту») – 40 миллионов;
- 10. Антониу Силва («Бенфика») – 38 миллионов.
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official