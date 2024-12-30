Самые дорогие игроки мира вне топ-5 лиг Европы

Transfermarkt представил список 10 самых дорогих футболистов мира, выступающих за пределами чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

Его возглавили форварды Виктор Осимхен («Галатасарай») и Виктор Дьекереш («Спортинг»).

Полный список стоимости игроков выглядит так: