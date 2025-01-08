В «Браге» прокомментировали интерес «Спартака» к Салазару

Директор по скаутингу «Браги» Паулу Менесес оценил новость о возможном переходе Родриго Салазара в «Спартак».
Сообщалось, что московский клуб сделал 25-летнего футболиста приоритетной трансферной целью на зиму.
– Действительно ли Салазар может перейти в «Спартак», как об этом пишут в СМИ?
– Это неправда.
- Рыночная стоимость уругвайца – 16 миллионов евро.
- В составе «Браги» полузащитник провел 69 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
- Ранее Салазар выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.