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    В «Браге» прокомментировали интерес «Спартака» к Салазару

    Директор по скаутингу «Браги» Паулу Менесес оценил новость о возможном переходе Родриго Салазара в «Спартак».

    Сообщалось, что московский клуб сделал 25-летнего футболиста приоритетной трансферной целью на зиму.

    – Действительно ли Салазар может перейти в «Спартак», как об этом пишут в СМИ?

    – Это неправда.

    • Рыночная стоимость уругвайца – 16 миллионов евро.
    • В составе «Браги» полузащитник провел 69 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
    • Ранее Салазар выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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