В «Браге» прокомментировали интерес «Спартака» к Салазару

Директор по скаутингу «Браги» Паулу Менесес оценил новость о возможном переходе Родриго Салазара в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб сделал 25-летнего футболиста приоритетной трансферной целью на зиму.

– Действительно ли Салазар может перейти в «Спартак», как об этом пишут в СМИ?

– Это неправда.