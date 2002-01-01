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    Крицюк ушел из «Белененсеша»

    Российский вратарь Станислав Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша».

    «Вот и подошекл к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был не простым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу «Белененсеш»: руководителям, работникам, врачам – всем, кто трудится в этом клубе и делают это от всего сердца. Спасибо тренерам за доверие, за работу и за тот микроклимат внутри команды, который они успешно поддерживали в течение всего времени, хотя это было нелегко.

    Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьей весь сезон, не смотря ни на что! Мы преодолели много разных трудностей в этом сезоне, было не просто, но у нас была команда, был дружный коллектив, который оставался профессионалами, преодолевая все на своем пути! Каждый на этом фото привнес свой ощутимый вклад, каждый приложил максимальные усилия для нужного результата в этом году. Спасибо! И до встречи!» – написал Крицюк.

    • Крицюк перешел «Белененсеш» из «Краснодара» в сентябре 2019 года.
    • В этом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Португалии, в которых пропустил 27 голов.
    • «Белененсеш» занял десятое место в турнирной таблице.

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    Источник: инстаграм Станислава Крицюка

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