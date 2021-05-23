Крицюк ушел из «Белененсеша»

Российский вратарь Станислав Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша».

«Вот и подошекл к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был не простым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу «Белененсеш»: руководителям, работникам, врачам – всем, кто трудится в этом клубе и делают это от всего сердца. Спасибо тренерам за доверие, за работу и за тот микроклимат внутри команды, который они успешно поддерживали в течение всего времени, хотя это было нелегко.

Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьей весь сезон, не смотря ни на что! Мы преодолели много разных трудностей в этом сезоне, было не просто, но у нас была команда, был дружный коллектив, который оставался профессионалами, преодолевая все на своем пути! Каждый на этом фото привнес свой ощутимый вклад, каждый приложил максимальные усилия для нужного результата в этом году. Спасибо! И до встречи!» – написал Крицюк.

Крицюк перешел «Белененсеш» из «Краснодара» в сентябре 2019 года.

В этом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Португалии, в которых пропустил 27 голов.

«Белененсеш» занял десятое место в турнирной таблице.