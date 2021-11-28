Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»

Руй Кошта, президент «Бенфики», недоволен характером матча против «Белененсеша». Соперник вынужден был начать встречу вдевятером и с двумя вратарями, так как в команде случилась вспышка коронавируса.

«Сожалею о произошедшем. Это черная страница португальского футбола. Обе команды выполнили правила, но нам всем должно быть стыдно. Я бы не позволил такому матчу состояться, будь это в моих силах», – сказал Кошта.