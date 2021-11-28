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  • Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»

Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»

28 ноября 2021, 08:35
13

Руй Кошта, президент «Бенфики», недоволен характером матча против «Белененсеша». Соперник вынужден был начать встречу вдевятером и с двумя вратарями, так как в команде случилась вспышка коронавируса.

«Сожалею о произошедшем. Это черная страница португальского футбола. Обе команды выполнили правила, но нам всем должно быть стыдно. Я бы не позволил такому матчу состояться, будь это в моих силах», – сказал Кошта.

  • Матч был досрочно прекращен во 2-м тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
  • «Бенфика» вышла на 1-е место.
  • Кошта возглавляет «Бенфику» с этого года.

Источник: TSF
Португалия. Примейра Белененсеш Бенфика
Комментарии (13)
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BarStep
1638078840
Можно только сожалеть.. Но! Вот если бы к вам приехал карпинский Ростов в таком разобранном состоянии., что бы тут творилось бы в прессе... Дажь представить страшно.. И почему-то такое говно исходит только от свинорылых!?
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Masteralex
1638083619
создали как говорится прецедент, теперь если такое случится где-то ещё, например, в той же бенфике, то придётся играть и втроём
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житель СПб
1638086827
Болтовня! Начал это говорить только после общего осуждения клуба. А до этого его все устраивало. И 7:0 не постеснялись сделать.
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Niko
1638090536
А, ну это Ростов с Сочи номер 2
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kopiio77
1638091491
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Snek
1638094444
А Сочи радовался в такой ситуации...
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SMITHI
1638099945
Великому и могучему, нашему чемпиону зениту в паре сочи, который никакого отношения к зениту не имеет стыдно небыло бы. Согласно уставу Газпрома так можно делать.
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житель СПб
1638104834
Опять гов** несется со спартаковских трибун?! Как же достали! В армию бы таких, на воспитание. Были бы по-сдержаннее. И более воспитанными. Не трогайте своими грязными языками и руками Зенит! А кто приравнивает известную игру Сочи с Ростовом - то при всем сочувствии к Ростову - там ситуация совсем другая была. Команда была с полным составом; играли не любители с улицы - а профессионалы, вполне взрослые - всем больше 18 лет, так? (Или примерно 18?) Вот в некоторых командах сейчас в основе вратари в 17 лет играют - и ничего, никого это не возмущает. А что основы было мало - так Локо на днях играл без 6-10 игроков основы - и ничего.. С игры не снялись. Это такое шоу, что поделаешь. Футболом называется.
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Hektor 84
1638213847
А зачем начинали матч?
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