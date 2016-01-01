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    Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»

    Руй Кошта, президент «Бенфики», недоволен характером матча против «Белененсеша». Соперник вынужден был начать встречу вдевятером и с двумя вратарями, так как в команде случилась вспышка коронавируса.

    «Сожалею о произошедшем. Это черная страница португальского футбола. Обе команды выполнили правила, но нам всем должно быть стыдно. Я бы не позволил такому матчу состояться, будь это в моих силах», – сказал Кошта.

    • Матч был досрочно прекращен во 2-м тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
    • «Бенфика» вышла на 1-е место.
    • Кошта возглавляет «Бенфику» с этого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TSF

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12624

      житель СПб 20 минут назад

      Болтовня! Начал это говорить только после общего осуждения клуба. А до этого его все устраивало. И 7:0 не постеснялись сделать.

      1
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      Рейтинг: +208

      Спартач80 33 минуты назад

      Бомжихи,вот в нормальных чемпионатах,даже тренер победителей признаёт,что это маразм.Ваш же фарм,как и его тренер,считают,что это нормально!Мразотам любые победы в сладость,даже самые грязные...

      1
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      Рейтинг: +2677

      Masteralex 1 час назад

      создали как говорится прецедент, теперь если такое случится где-то ещё, например, в той же бенфике, то придётся играть и втроём

      0
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      Рейтинг: +8576

      Alekxei Z. 1 час назад

      Думал , что только у нас мудаки в РПЛ.
      Неужели в регламенте нет ссылок на форс-мажоры , тех.поражение ?
      Зачем устраивать клоунаду.

      2
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      Рейтинг: +2577

      Freyk > Alekxei Z. 42 минуты назад

      Есть: тех. поражение, если у одно из соперников меньше семи игроков. Это в общем-то объяснимое правило: условный «Сити» или «Ливерпуль» мог бы и вдевятером навязать конкуренцию, и вряд ли бы просто так согласился на технарь.

      1
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      Рейтинг: +5945

      BarStep 2 часа назад

      Можно только сожалеть..
      Но!
      Вот если бы к вам приехал карпинский Ростов в таком разобранном состоянии., что бы тут творилось бы в прессе...
      Дажь представить страшно..

      И почему-то такое говно исходит только от свинорылых!?

      1
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      Рейтинг: +6430

      nik55 > BarStep 17 минут назад

      ты что дебил ?

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      Рейтинг: +154

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > nik55 1 минуту назад

      А ты что только узнал?

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