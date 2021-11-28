Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»

Руй Кошта, президент «Бенфики», недоволен характером матча против «Белененсеша». Соперник вынужден был начать встречу вдевятером и с двумя вратарями, так как в команде случилась вспышка коронавируса.
«Сожалею о произошедшем. Это черная страница португальского футбола. Обе команды выполнили правила, но нам всем должно быть стыдно. Я бы не позволил такому матчу состояться, будь это в моих силах», – сказал Кошта.
- Матч был досрочно прекращен во 2-м тайме при счете 0:7, так как «Белененсеш» остался вшестером.
- «Бенфика» вышла на 1-е место.
- Кошта возглавляет «Бенфику» с этого года.
Источник: TSF