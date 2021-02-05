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  • Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

5 февраля 2021, 01:07
3

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал инцидент в штрафной площади «Белененсеша» в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии.

  • Вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк столкнулся с защитником «Порту» Нану.
  • Полевому игроку потребовалась госпитализация – его увезли с поля на машине скорой помощи.
  • Игра завершилась нулевой ничьей.

«Желаю Нану всего наилучшего. Врачи сказали, что нужно набраться терпения. Он пришел в сознание еще на стадионе. Но произошедшее повлияло на команду. К сожалению, мы не смогли победить.

Думаю, там был пенальти. По-моему, ошибка судьи очевидна. Нужно уточнить трактовку правил, чтобы все могли их понимать. А то выходит, что для нас один критерий, а для остальных – другой», – сказал Пепе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Record
Португалия. Примейра Белененсеш Порту Пепе Крицюк Станислав Нану
Комментарии (3)
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Venom888
1612478231
Жесткий игровой момент, здесь сложно решать в пользу пенальти.
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Sky Spartak
1612505145
Какой пенальти !!! Нап САМ врезается во вратаря ! Пепе не видел повтора наверное...а если бы Крицук получил травму ?
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Hektor 84
1612537754
Пепе и сам еще тот костолом
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