Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал инцидент в штрафной площади «Белененсеша» в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии.

Вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк столкнулся с защитником «Порту» Нану .

столкнулся с защитником «Порту» . Полевому игроку потребовалась госпитализация – его увезли с поля на машине скорой помощи.

Игра завершилась нулевой ничьей.

«Желаю Нану всего наилучшего. Врачи сказали, что нужно набраться терпения. Он пришел в сознание еще на стадионе. Но произошедшее повлияло на команду. К сожалению, мы не смогли победить.

Думаю, там был пенальти. По-моему, ошибка судьи очевидна. Нужно уточнить трактовку правил, чтобы все могли их понимать. А то выходит, что для нас один критерий, а для остальных – другой», – сказал Пепе.