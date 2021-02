Пепе – о столкновении Нану с Крицюком: «Он пришел в сознание еще на стадионе. Думаю, там был пенальти»

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал инцидент в штрафной площади «Белененсеша» в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии.

«Желаю Нану всего наилучшего. Врачи сказали, что нужно набраться терпения. Он пришел в сознание еще на стадионе. Но произошедшее повлияло на команду. К сожалению, мы не смогли победить.

Думаю, там был пенальти. По-моему, ошибка судьи очевидна. Нужно уточнить трактовку правил, чтобы все могли их понимать. А то выходит, что для нас один критерий, а для остальных – другой», – сказал Пепе.

Crazy collision during the Porto vs. Belaneses game right now — Nanu is on the ground not moving at all. Ambulance had to pull onto the field. Players are literally in tears watching and praying. pic.twitter.com/trXvdfYYR2