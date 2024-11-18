Экс-игрок «Порту» и «Интера» признался в алкоголизме

Бывший полузащитник сборной Колумбии Фреди Гуарин рассказал о проблемах с алкоголем.

Футболист закончил карьеру в 2021 году.

Он наиболее известен по выступлениям за «Интер» и «Порту».

«Еще в Италии появились проблемы за пределами поля. Я напивался за пару дней до игры, потом выходил на поле, забивал один-два гола, команда побеждала. Мне не хватало сознательности.

Я пил дома, в клубах, ресторанах. У меня уже была семья, и ситуация была дерьмовой, потому что я знал, что поступаю неправильно как в отношении работы, так и в отношении семейных обязанностей. Я провалился во всем: не достиг ни футбольных, ни личных целей.

В Китае я с первого дня превратился в алкоголика. Вставал на тренировку и после нее выпивал. Я немного отдыхал, тренировался и пил. И так было каждый день.

Когда я вернулся в Бразилию и провел там полгода, то стал самым счастливым человеком. Но потом коронавирус, развод... Из-за пандемии не было ни тренировок, ни работы в команде, ни матчей, и страха тоже не было.

Я выпивал 50, 60, 70 бутылок пива за ночь. Шел в фавелы, находил любую девушку и не использовал защиту, я полностью забил на себя.

Я искал опасность, адреналин, хотел видеть оружие, какое-то движение. Я ни о чем не беспокоился», – заявил Гуарин.

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