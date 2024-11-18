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    Экс-игрок «Порту» и «Интера» признался в алкоголизме

    Бывший полузащитник сборной Колумбии Фреди Гуарин рассказал о проблемах с алкоголем.

    • Футболист закончил карьеру в 2021 году.
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Интер» и «Порту».

    «Еще в Италии появились проблемы за пределами поля. Я напивался за пару дней до игры, потом выходил на поле, забивал один-два гола, команда побеждала. Мне не хватало сознательности.

    Я пил дома, в клубах, ресторанах. У меня уже была семья, и ситуация была дерьмовой, потому что я знал, что поступаю неправильно как в отношении работы, так и в отношении семейных обязанностей. Я провалился во всем: не достиг ни футбольных, ни личных целей.

    В Китае я с первого дня превратился в алкоголика. Вставал на тренировку и после нее выпивал. Я немного отдыхал, тренировался и пил. И так было каждый день.

    Когда я вернулся в Бразилию и провел там полгода, то стал самым счастливым человеком. Но потом коронавирус, развод... Из-за пандемии не было ни тренировок, ни работы в команде, ни матчей, и страха тоже не было.

    Я выпивал 50, 60, 70 бутылок пива за ночь. Шел в фавелы, находил любую девушку и не использовал защиту, я полностью забил на себя.

    Я искал опасность, адреналин, хотел видеть оружие, какое-то движение. Я ни о чем не беспокоился», – заявил Гуарин.

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    Источник: Calciomercato

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    18.11.2024 23:40
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    Комментарии (2)
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    Benifacto
    1731968978
    50,60,70! 4-6 бутылок в час, просто залпом чтоль)))))не ну норм боец...ну одна такая ночь и кони бы двинул....да и физически не получиться, он еще забыл сказать что после этого его имели, а не он))))
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    7:1
    1731988792
    50-70 бутылок? срочно включаю любимую песню 2drots (фантазёр)
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