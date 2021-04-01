Экс-полузащитника «Интера» Гуарина арестовали в окровавленной одежде

Бывший полузащитник «Интера» Фреди Гуарин арестован по обвинению в домашнем насилии.

Видео задержания футболиста опубликовал твиттер BluRadio Colombia. На нем видно, что 34-летний хавбек находится в состоянии опьянения, а его одежда испачкана кровью.

Колумбийца подозревают в нападениях на членов своей семьи. В частности, пострадал его отец.