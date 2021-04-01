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  • Экс-полузащитника «Интера» Гуарина арестовали в окровавленной одежде

Экс-полузащитника «Интера» Гуарина арестовали в окровавленной одежде

1 апреля 2021, 21:59
3

Бывший полузащитник «Интера» Фреди Гуарин арестован по обвинению в домашнем насилии.

Видео задержания футболиста опубликовал твиттер BluRadio Colombia. На нем видно, что 34-летний хавбек находится в состоянии опьянения, а его одежда испачкана кровью.

Колумбийца подозревают в нападениях на членов своей семьи. В частности, пострадал его отец.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Italia
Весь мир Гуарин Фреди
Комментарии (3)
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воинКС
1617304560
зашквар
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karimlavren
1617308901
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ItalianFootball
1617346059
Неужели звездочку поймал ? Мол, я такой-сякой-крутой всю Европу рвал, а ты кто тут? иди чай мне сделай. Староват он для такого уже. Или лавры Квинси покоя не дают ? Тренд уже какой-то на своих кидаться.
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