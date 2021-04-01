Экс-полузащитника «Интера» Гуарина арестовали в окровавленной одежде

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Бывший полузащитник «Интера» Фреди Гуарин арестован по обвинению в домашнем насилии.
Видео задержания футболиста опубликовал твиттер BluRadio Colombia. На нем видно, что 34-летний хавбек находится в состоянии опьянения, а его одежда испачкана кровью.
Колумбийца подозревают в нападениях на членов своей семьи. В частности, пострадал его отец.
- Гуарин в январе перешел в «Мильонариос».
- За «Интер» он выступал с 2012 по 2016 год.
- Также игрок защищал цвета «Порту», «Сент-Этьена», «Бока Хуниорс», «Энвигадо», «Шанхай Шэньхуа» и «Васко да Гамы».
#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021