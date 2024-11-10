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    Глава «Спартака» прокомментировал увольнение Амарала

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об отставке спортивного директора Томаша Амарала.

    «Это совместное решение клуба и Томаша. Все было решено некоторое время назад. Решили объявить сегодня.

    Мы благодарны за работу Томашу. Он сделал несколько успешных трансферов: Манфред Угальде, Эсекьель Барко. Но клуб не в полной мере доволен результатами летнего ТО», – сказал Малышев.

    • Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.
    • У «Спартака» уже есть список кандидатов на замену Амаралу.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Бабича

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    10.11.2024 22:02
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    Комментарии (16)
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    Свинолёт
    1731266271
    Следующим на очереди будет физрук Станкович.
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    Интерес
    1731266671
    Кто чем недоволен,узнаем попозже.Вот пересечёт границу АмаралЬНЫЙ...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1731266685
    И что, думаете аморальная селекция в Спартаке закончилась?.. Ни хера подобного, скоро будет следующий распиловщик. ((
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731266969
    Кто следующий на бюджет Спрамтака? Кто будет карманы набивать? К ним уже в очередь выстраиваются агенты с надеждой впарить за дорого свой неликвид. Гыгыгы
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    ivany4
    1731267090
    Дежурная формулировка опять "зашлифовала" проблемы в клубе. Видимо через полгода, а то и раньше Малышев уйдет с такой же формулировкой.))
    Ответить
    Инсаров
    1731268897
    Трансферный комитет клуба возглавляли: Жданов, Малышев, Амарал. Но... "..виновник - генерал Интриган и Амарал. Это он, коровья морда, Честь царёву обмарал"...
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    erybov1965
    1731270000
    А когда клуб был доволен результатом уже на протяжении почти 25 лет?Я лично не знаю,за исключением мало мальски 1-2 года и то не полных.Может быть вопрос к тем,кто так часто не доволен результатом?А кто должен вас спросить за результат?
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731270971
    Мостовой просится на должность директора, говорит на хлебушек воробушкам монетки нужны
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    FWSPM
    1731271676
    Видимо уже так наработался что не стали даже до зимней паузы ждать. При этом его трансферы на фоне предшественников не выглядят провальными даже наоборот. За исключением только Жозе но такое как говорится может произойти с каждым особенно если этот каждый работает в Спартаке.
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    "supermax"
    1731272049
    Наконец-то ... И нечего больше комментировать
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