Глава «Спартака» прокомментировал увольнение Амарала

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об отставке спортивного директора Томаша Амарала.

«Это совместное решение клуба и Томаша. Все было решено некоторое время назад. Решили объявить сегодня.

Мы благодарны за работу Томашу. Он сделал несколько успешных трансферов: Манфред Угальде, Эсекьель Барко. Но клуб не в полной мере доволен результатами летнего ТО», – сказал Малышев.

Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.

У «Спартака» уже есть список кандидатов на замену Амаралу.

После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

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